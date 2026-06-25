Uno Santa Fe | Ovación | Daniel Castellani

Murió Daniel Castellani, un símbolo del vóley argentino

El exjugador y DT de la Selección Argentina falleció a los 65 años después de atravesar una grave enfermedad. Fue parte del equipo que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988

Ovación

Por Ovación

25 de junio 2026 · 20:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Este jueves falleció Daniel Castellani

Este jueves falleció Daniel Castellani, un referente del vóley argentino como jugador y técnico.

Daniel Castellani, una de las figuras más importantes de la historia del vóley argentino, murió este jueves tras una larga lucha contra una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por la FeVA, que destacó su legado dentro y fuera de la cancha.

La trayectoria de Castellani como DT de vóley

Luego continuó ligado al vóleibol desde el banco de suplentes. En 1993, asumió la selección argentina masculina, con la que alcanzó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el octavo lugar en el Campeonato Mundial de 1997 y la sexta posición en la Liga Mundial 1999.

Su existoso ciclo como entrenador se extendió en el club Bolívar, al que llevó dos veces a la consagración a nivel nacional (2002/2003 y 2003/2004). También conoció la gloria en Polonia, donde además dirigió al equipo nacional y fue ganador del Campeonato Europea. Durante los últimos años se desempeñó como entrenador de Las Panteras, el seleccionado argentino femenino.

El comunicado oficial de la FeVA

"Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad”, expresó la FeVA en un comunicado.

Además, desde la entidad remarcaron: “Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha”.

“Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡¡¡Gracias por todo Daniel!!!”, agregaron.

Daniel Castellani vóley Argentino
Noticias relacionadas
asi es una vuelta en el gp de austria, donde colapinto tendra su proximo desafio

Así es una vuelta en el GP de Austria, donde Colapinto tendrá su próximo desafío

que rival le puede tocar a la seleccion argentina en los 16avos del mundial 2026

Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

el cuadro de 16avos de final del mundial 2026: cruces confirmados y zonas por definirse

El cuadro de 16avos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y zonas por definirse

la liga nacional ya tiene calendario y union sigue sin resolver su futuro

La Liga Nacional ya tiene calendario y Unión sigue sin resolver su futuro

Lo último

Ecuador dio el golpe, le ganó a Alemania y clasificó a 16vos de final

Ecuador dio el golpe, le ganó a Alemania y clasificó a 16vos de final

Todo definido: Los primeros tres partidos de Unión con días y horarios confirmados

Todo definido: Los primeros tres partidos de Unión con días y horarios confirmados

Financiamiento universitario: la rectora de la UNL celebró el fallo de la Corte pero advirtió que no es el final del partido

Financiamiento universitario: la rectora de la UNL celebró el fallo de la Corte pero advirtió que "no es el final del partido"

Último Momento
Ecuador dio el golpe, le ganó a Alemania y clasificó a 16vos de final

Ecuador dio el golpe, le ganó a Alemania y clasificó a 16vos de final

Todo definido: Los primeros tres partidos de Unión con días y horarios confirmados

Todo definido: Los primeros tres partidos de Unión con días y horarios confirmados

Financiamiento universitario: la rectora de la UNL celebró el fallo de la Corte pero advirtió que no es el final del partido

Financiamiento universitario: la rectora de la UNL celebró el fallo de la Corte pero advirtió que "no es el final del partido"

Murió Daniel Castellani, un símbolo del vóley argentino

Murió Daniel Castellani, un símbolo del vóley argentino

Escándalo millonario en Nelson: mientras la investigación avanza, los reclamos no cesan y el club tomó distancia de la mutual

Escándalo millonario en Nelson: mientras la investigación avanza, los reclamos no cesan y el club tomó distancia de la mutual

Ovación
Profini: Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión

Profini: "Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión"

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Murió Daniel Castellani, un símbolo del vóley argentino

Murió Daniel Castellani, un símbolo del vóley argentino

Ecuador dio el golpe, le ganó a Alemania y clasificó a 16vos de final

Ecuador dio el golpe, le ganó a Alemania y clasificó a 16vos de final

La cuantiosa deuda que Unión mantiene con Juventud Las Piedras y por la cual fue inhibido

La cuantiosa deuda que Unión mantiene con Juventud Las Piedras y por la cual fue inhibido

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe