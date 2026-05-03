Rosario: un joven falleció ahogado en la pileta de un club mientras practicaba buceo

Tenía 25 años y pertenecía a una escuela de la ciudad de Rosario. El club y el natatorio estarán cerrados hasta el martes en señal de duelo.

El joven de 25 años que falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste de la ciudad de Rosario estaba practicando ejercicios de buceo. La víctima era alumno de una escuela de buceo recreativo con larga trayectoria en la ciudad.

Así lo confirmaron este domingo autoridades del club Intercambio Carriego, ubicado en Eva Perón al 4700, donde el sábado por la tarde murió el joven. "Cuando se produjo este accidente, el joven estaba practicando ejercicios relacionados con el buceo", señaló German Furgat, referente del club de zona oeste.

El club permanecerá cerrado en Rosario

Furgat apuntó que el club tiene un convenio con la escuela de buceo para el uso del natatorio fuera del horario de las prácticas de natación, los sábados después del mediodía. "Nunca nos había pasado algo así, es una escuela con trayectoria", apuntó.

El club permanecerá cerrado hasta el martes en señal de duelo.

De acuerdo al parte policial, el trágico hecho se produjo el sábado pasado, cerca de las 16.10. A esa hora, la central del 911 recibió un llamado que alertaba sobre una persona ahogada en el lugar.

Al arribar al club, el personal policial constató la presencia de una unidad del Sies, cuyos profesionales indicaron que, luego de varios intentos de reanimación, el joven fue declarado fallecido.

La víctima fue identificada como Ramiro Cabazza, de 25 años. En el caso interviene la fiscal de Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación.