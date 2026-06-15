Uno Santa Fe | Ovación | Bélgica

Bélgica reaccionó a tiempo y cosechó un empate ante Egipto

El conjunto africano se había puesto en ventaja con un gol de Emam Ashour, pero un tanto en contra de Mohamed Hany tras una acción de Romelu Lukaku selló el 1-1 definitivo

15 de junio 2026 · 18:43hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Bélgica y Egipto empataron 1-1.

Bélgica y Egipto empataron 1-1.

Bélgica y Egipto igualaron 1-1 en un atractivo encuentro disputado en Estados Unidos por el Grupo G del Mundial 2026, en el que el conjunto africano estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero terminó cediendo el empate ante la reacción europea en el complemento.

Bélgica y Egipto no se sacaron diferencias

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el gol de Egipto lo marcó Emam Ashour a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Mohamed Hany a los 21 minutos del complemento, se marcó en propia puerta.

El partido comenzó con un trámite equilibrado, aunque Bélgica generó la primera situación clara a los seis minutos mediante un remate de Kevin De Bruyne desde afuera del área que pasó muy cerca del palo. Sin embargo, fue Egipto quien golpeó primero a los 20 minutos de la etapa inicial, cuando Emam Ashour sacó un potente derechazo desde la medialuna que venció a Thibaut Courtois para establecer el 1-0.

Tras la apertura del marcador, los egipcios sostuvieron la ventaja con orden defensivo y se fueron al descanso arriba en el resultado. Bélgica intentó adelantar sus líneas en busca de la igualdad, pero encontró dificultades para superar la resistencia africana durante gran parte del primer tiempo.

Embed - DUELO DE TITANES: EMPATE ENTRE DE BRUYNE Y MO SALAH | Bélgica 1-1 Egipto | RESUMEN | M14

En el complemento, el seleccionado europeo salió decidido a cambiar la historia y estuvo cerca de empatar con un tiro libre de De Bruyne que se estrelló contra el palo. Egipto también contó con una ocasión inmejorable para ampliar la diferencia a través de Ashour, aunque desperdició la oportunidad.

A los 21 minutos, la insistencia belga tuvo premio: Romelu Lukaku ingresó desde el banco y participó de la jugada que terminó con un gol en contra de Mohamed Hany para el 1-1 definitivo.

En el tramo final, Bélgica arrinconó a su rival y generó las situaciones más peligrosas, pero no logró concretar la remontada y ambos equipos terminaron repartiendo puntos.

Bélgica Egipto Mundial
Noticias relacionadas
todo el programa de una semana clave en el apertura en las a1 y a2

Todo el programa de una semana clave en el Apertura en las A1 y A2

scaloni no confirmo el equipo pero anuncio que dibu martinez estara disponible

Scaloni no confirmó el equipo pero anunció que Dibu Martínez estará disponible

otamendi disfruta su ultimo mundial y avisa: todos nos van a querer ganar

Otamendi disfruta su último Mundial y avisa: "Todos nos van a querer ganar"

la odisea de tres amigos en el mundial 2026: de argentina a estados unidos en bicicleta

La odisea de tres amigos en el Mundial 2026: de Argentina a Estados Unidos en bicicleta

Lo último

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Último Momento
Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Comienza el recambio de luminarias en el Puente Colgante para que vuelva a brillar antes de los Juegos Suramericanos

Comienza el recambio de luminarias en el Puente Colgante para que vuelva a brillar antes de los Juegos Suramericanos

Feroz ataque a balazos en Villa Hipódromo: buscan a Nata y Moncholo tras dejar dos heridos

Feroz ataque a balazos en Villa Hipódromo: buscan a "Nata" y "Moncholo" tras dejar dos heridos

Ovación
Scaloni no confirmó el equipo pero anunció que Dibu Martínez estará disponible

Scaloni no confirmó el equipo pero anunció que Dibu Martínez estará disponible

Otamendi disfruta su último Mundial y avisa: Todos nos van a querer ganar

Otamendi disfruta su último Mundial y avisa: "Todos nos van a querer ganar"

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Bélgica reaccionó a tiempo y cosechó un empate ante Egipto

Bélgica reaccionó a tiempo y cosechó un empate ante Egipto

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo