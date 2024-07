Los Pumitas vencieron a Fiji, pero se quedaron sin semis e irán por el quinto puesto

En la primera mitad, los dirigidos por Álvaro Galindo tuvieron unos primeros 20 minutos extraordinarios, haciéndose fuertes en las formaciones fijas y sacando ventaja ante cada situación para marcar puntos. Juan Manuel Vivas apoyó el primer try del encuentro cuando apenas iban dos minutos, con un buen empuje del maul. Las otras dos conquistas llegaron por intermedio del jugador del SIC, Felipe Ledesma para poner arriba a la Argentina por 19 a 0. Sin embargo, el dominio albiceleste se vería condicionado por la reacción de un rival que nunca bajo los brazos y que fue en búsqueda del descuento, algo que recién pudo lograr en el epílogo de la primera mitad con un try de Ponipate Tuberi.

Pumitas2.jpg Los Pumitas fueron contundentes y vencieron a Fiji por 52-12 en Stellenbosch. Prensa UAR

En el complemento, Argentina recuperó el protagonismo y de la mano de la potencia de sus delanteros volvió a marcar diferencias para llegar al try por intermedio Juan Greising Revol en dos ocasiones, Juan Pablo Bernasconi, Genaro Podestá y un try-penal. Las conversiones de Facundo Rodríguez, cinco en total, redondearon cifras definitivas para un equipo argentino que sometió a su adversario fijiano durante la mayor parte del partido.

La continuidad de Los Pumitas en la competencia tenía que aguardar hasta el término de la jornada, cuando se definan todos los resultados. Pero la victoria de Francia sobre Gales por 29 a 11 impidió el sueño nacional de llegar a las semifinales, donde también se clasificaron los Baby All Blacks e Irlanda.

Ahora, los dirigidos por el tucumano Álvaro Galindo, buscarán el 5º puesto el próximo domingo, no solo para terminar con una sonrisa, sino para asegurarse la participación en el próximo torneo.

Pumitas3.jpg Argentina logró el punto bonus y, sin embargo, jugarán por el quinto puesto en el Mundial U20. Prensa UAR

Síntesis:

Los Pumitas 52- Fiji 12

Los Pumitas: Diego Correa, Juan Manuel Vivas y Gael Galván; Efraín Elías (cap) y Felipe Bruno; Agustín Sarelli, Juan Penoucos e Ignacio Torrado; Genaro Podestá y Facundo Rodríguez; Felipe Ledesma, Tomás Medina, Faustino Sánchez Valarolo, Franco Rossetto y Benjamín Elizalde. Entrenador: Álvaro Galindo. Luego ingresaron: Juan Greising Revol, Renzo Martín, Marcos Camerlinckx, Santos Fernández de Oliveira, Juan Pedro Bernasconi, Jerónimo Llorens, Santino Di Lucca, Timoteo Silva.

Fiji: Mataiasi Tuisireli, Moses Armstrong-Ravula y Luke Nasau; Nalani May e Iliesa Erenavula; Ebernezer Tuidraki, Ratu Nemani Kurucake y Simon Koroiyadi; Samuela Ledua y Ratu Isikeli Rabitu; Waisake Salabiau, Sivaniolo Kalaveti, Harrison Valevatu, Aisea Nawai y Isikeli Basiyalo. Luego ingresaron: Iowane Vakadrigi, Breyton Legge, Elroy Macomber, Malakai Masi, Sakenasa Nalasi, Josua Gonewai, Bogidrau Kikau, Ponipate Tuberi.

Primer tiempo: 3 y 9’, Goles de F. Rodríguez por tries de Vivas y Ledesma (A); 20’, try de Ledesma (A), y 40’, Gol de Basiyalo por try de Tuberi (F).

Amonestados: 13’, Nawai (F), y 29’, Podestá (A).

Parcial: Argentina 19 – Fiji 7.

Segundo tiempo: 4’, try de Greising Revol (A); 18 y 37', goles de F. Rodríguez por tries de Podestá y Bernasconi (A); 24', try-penal (A); 28', gol de F. Rodríguez por try de Greising Revol (A), y 31', try de Nawai (F).

Árbitro: Sam Grove White (Escocia)

Estadio: Danie Craven Stadium, Stellenbosch.