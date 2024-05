Los tres mayores que se sumarían a la Selección Sub 23 para los Juegos Olímpicos

• LEER MÁS: Con sorpresas, Lionel Scaloni dio la lista para los partidos amistosos

Todos ellos quieren conquistar los Juegos Olímpicos como lo hicieron alguna vez Lionel Messi y Ángel Di María, máximos referentes del seleccionado argentino. Con el Mundial y la Copa América en sus vitrinas, buscarían alcanzar este logro que los ponga en la historia grande de Argentina.

El que más se ilusiona con su participación y que lo dijo públicamente es el Dibu Martínez, quien aseguró hace un tiempo que es algo que le falta: "Si hay algo que me falta con la Selección de Argentina es ganar los Juegos Olímpicos". Si bien el arquero debe negociar la convocatoria con el Aston Villa, su arribo haría relegar a Leandro Brey.

Además, el DT del combinado Sub 23 podría convocar a Enzo Fernández, quien no ocuparía un cupo entre los tres mayores que demanda el reglamento. Tiene 23 años y podría ser convocado sin problemas. Quiere estar, pero aclaró que la responsabilidad es de su club: "Me encantaría, es una decisión de Chelsea y aún no lo hablé".