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Alarmas en la Selección: Dibu Martínez tuvo que ser reemplazado por posible lesión

Emiliano Martínez no pudo estar en el encuentro de Aston Villa por la Premier League. Otro jugador de la Selección que sufre inconvenientes físicos.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 12:15hs
Alarmas en la Selección: Dibu Martínez tuvo que ser reemplazado por posible lesión

El arquero Emiliano Martínez tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest por la Premier League debido a una lesión en el calentamiento y preocupa al entrenador Lionel Scaloni.

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el arquero argentino hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico: Dibu no pudo continuar y no fue ni al banco.

La situación genera preocupación a poco más de dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el “Dibu” es una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni.

A la espera de los estudios médicos, el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación aún son inciertos.

Lautaro Martínez, otro dolor de cabeza para la Selección

El panorama se complejiza aún más para el seleccionado nacional por la situación de Lautaro Martínez, quien sufrió una recaída en el Inter de Milán.

El delantero, que venía de marcar dos goles ante la Roma tras superar un desgarro, volvió a resentirse de la misma molestia y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días.

Selección Martínez Lionel Scaloni
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