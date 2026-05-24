Uvita Fernández, el santafesino fanático de Unión que amargó a River y le dio a Belgrano su primera estrella

El delantero nacido en Santa Fe fue decisivo en la histórica consagración del Pirata en el Mario Alberto Kempes: entró en el segundo tiempo, marcó el empate de penal y convirtió el gol del título ante River.

Belgrano de Córdoba escribió una página histórica en el fútbol argentino y uno de los grandes protagonistas tuvo sello santafesino. Nicolás “Uvita” Fernández, surgido de la Liga Santafesina e hincha fanático de Unión , fue determinante en la inolvidable victoria 3-2 sobre River en la final del Torneo Apertura disputada en el estadio Mario Alberto Kempes.

El delantero ingresó en el segundo tiempo cuando el Pirata estaba abajo en el marcador y terminó siendo el héroe absoluto de una noche soñada para el conjunto cordobés, que consiguió el primer título de Primera División de su historia.

El ingreso de Uvita Fernández que cambió la final

River parecía encaminarse al título, pero Belgrano reaccionó en el complemento y allí apareció Uvita Fernández para cambiar la historia.

Primero, el atacante santafesino tomó la responsabilidad de ejecutar un penal clave para establecer el empate parcial y meter nuevamente en partido al conjunto cordobés.

Y cuando la final parecía irse al alargue, apareció otra vez el delantero surgido futbolísticamente en Santa Fe para marcar el 3-2 definitivo y desatar la locura absoluta en Córdoba.

El Kempes explotó y Belgrano celebró una consagración histórica con un futbolista santafesino como bandera.

De Santa Fe al héroe de Córdoba

Nicolás Fernández nació el 8 de febrero de 1996 en Santa Fe y desde muy chico mostró su pasión por Unión, club del que es reconocido simpatizante.

Con el paso de los años construyó una carrera sólida en el fútbol argentino, destacándose especialmente en Defensa y Justicia, donde alcanzó sus mejores registros goleadores y participó de campañas internacionales muy importantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2058647464823923012&partner=&hide_thread=false ¡Uvita lo dio vuelta! Fernández la cruzó de primera y marcó el 3 a 2 definitivo. pic.twitter.com/al0QyXQ142 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 24, 2026

También vistió las camisetas de San Lorenzo y, desde mediados de 2024, defiende los colores de Belgrano.

Actualmente tiene contrato con el Pirata hasta diciembre de 2027 y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Un torneo decisivo

Uvita tuvo una participación clave en la campaña del campeón. Entre fase regular y playoffs sumó goles importantes y volvió a responder en el momento más caliente de la temporada. Ante Argentinos convirtió en el final el tanto del agónico empate que llevó al Pirata al tiempo extra para quedarse luego en los penales con la clasificación.

En este Torneo Apertura 2026 disputó 19 partidos entre fase regular y mata-mata, anotando cuatro goles y aportando además asistencias y desequilibrio ofensivo.

Pero su noche consagratoria llegó justamente en la final.

Una carrera con experiencia y goles

A sus 30 años, Fernández acumula una extensa trayectoria en Primera División y competencias internacionales.

En total registra:

332 partidos oficiales

92 goles

34 asistencias

Más de 23 mil minutos disputados

Tuvo pasos destacados por Defensa y Justicia, donde brilló en Copa Sudamericana y torneos locales, además de experiencias en San Lorenzo y ahora Belgrano.

Un santafesino protagonista de una noche histórica

Mientras Belgrano celebraba el título más importante de su historia, en Santa Fe muchos siguieron de cerca la actuación de aquel delantero nacido futbolísticamente en la región y reconocido hincha tatengue.

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Porque más allá de los colores, Uvita Fernández terminó siendo el gran protagonista de una final inolvidable, con una actuación decisiva que ya quedó grabada para siempre en la historia grande del Pirata cordobés.