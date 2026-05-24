El minuto a minuto de Colón ante Mitre en el Brigadier López

Colón empató por 1-1 frente a Mitre, en el Brigadier López, y no pudo volver a la punta de la Zona A. Pudo golear y casi lo pierde en el final.

Colón afrontó un partido clave en la pelea por el liderazgo de la Zona A de la Primera Nacional ante Mitre de Santiago del Estero, con quien terminó empatando por 1-1, en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha 15 del campeonato. Ignacio Lago, a los 22' del primer tiempo, abrió la cuenta para el conjunto rojinegro. Lo empardó en el complemento, a los 15', Marcos Machado.