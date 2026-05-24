Colón afrontó un partido clave en la pelea por el liderazgo de la Zona A de la Primera Nacional ante Mitre de Santiago del Estero, con quien terminó empatando por 1-1, en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha 15 del campeonato. Ignacio Lago, a los 22' del primer tiempo, abrió la cuenta para el conjunto rojinegro. Lo empardó en el complemento, a los 15', Marcos Machado.
El minuto a minuto de Colón ante Mitre en el Brigadier López
Colón empató por 1-1 frente a Mitre, en el Brigadier López, y no pudo volver a la punta de la Zona A. Pudo golear y casi lo pierde en el final.
El equipo de Ezequiel Medrán comenzó la jornada en lo más alto de la tabla, pero los triunfos de Morón, Ciudad Bolívar, Los Andes y Ferro lo desplazaron hasta el tercer puesto, por lo que necesitará sumar de a tres para recuperar la punta.
Formaciones
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Matías Muñoz; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antunes, Pablo Minissale, Daniel Abello y Franco Ferrari; Martín Vázquez, Juan Alessandroni y Santiago Rosales; Agustín Ramírez, Marcos Machado y Rodrigo González. DT: Cristian Mazzón.
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Álvaro Carranza.