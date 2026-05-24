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El minuto a minuto de Colón ante Mitre en el Brigadier López

Colón empató por 1-1 frente a Mitre, en el Brigadier López, y no pudo volver a la punta de la Zona A. Pudo golear y casi lo pierde en el final.

24 de mayo 2026 · 18:07hs
El minuto a minuto de Colón ante Mitre en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante Mitre en el Brigadier López

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El minuto a minuto de Colón ante Mitre en el Brigadier López

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El minuto a minuto de Colón ante Mitre en el Brigadier López

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Colón afrontó un partido clave en la pelea por el liderazgo de la Zona A de la Primera Nacional ante Mitre de Santiago del Estero, con quien terminó empatando por 1-1, en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha 15 del campeonato. Ignacio Lago, a los 22' del primer tiempo, abrió la cuenta para el conjunto rojinegro. Lo empardó en el complemento, a los 15', Marcos Machado.

El equipo de Ezequiel Medrán comenzó la jornada en lo más alto de la tabla, pero los triunfos de Morón, Ciudad Bolívar, Los Andes y Ferro lo desplazaron hasta el tercer puesto, por lo que necesitará sumar de a tres para recuperar la punta.

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¡Comenzó el partido en el Brigadier López!

Colón ya busca recuperar la punta en la Zona A frente a Mitre, a quien recibe en el Brigadier López

Colón All Boys Ignacio Lago 2

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PT 22' Gol de Colón, que le gana a Mitre en el Brigadier López

Ignacio Lago la mandó a guardar, luego que Bonansea se la bajara en el área, y Colón le está ganando a Mitre por 1-0 y vuelve a la punta de la Zona A.

Ignacio Lago

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PT 35' Colón es mucho más que Mitre, a quien derrota por 1-0

Colón le está ganando a Mitre con un tanto de Nacho Lago, a los 22 del primer tiempo, y con este resultado recupera la punta de la Zona A de la Primera Nacional.

Colón Bonansea Mitre.jpg

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¡Terminó el primer tiempo en el Brigadier López!

Colón le está ganando por 1-0 a Mitre, con un gol de Nacho Lago y vuelve a la punta de la Zona A de la Primera Nacional

Lago.jpg

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¡Arrancó el complemento en el Brigadier López!

Colón, con un gol de Nacho Lago, le gana a Mitre por 1-0 y vuelve a la punta de la Zona A de la Primera Nacional

Colón Bonansea Mitre.jpg

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ST 15' Gol de Mitre que se lo empata a Colón

Marcos Machado pone el 1-1 ante Colón en el Brigadier López.

Mitre Machado.jpg

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¡Final del partido en el Brigadier López!

Colón mereció ganarle a Mitre, pero terminó empatando 1-1 y no pudo volver a la punta de la Zona A de la Primera Nacional

Uno por uno formación Colón.jpg

Formaciones

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Matías Muñoz; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antunes, Pablo Minissale, Daniel Abello y Franco Ferrari; Martín Vázquez, Juan Alessandroni y Santiago Rosales; Agustín Ramírez, Marcos Machado y Rodrigo González. DT: Cristian Mazzón.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Colón Mitre Brigadier López
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