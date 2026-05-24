Todo el color de los hinchas de Colón, que coparon el Brigadier López

Con banderas, bombos, humo rojo y negro y mucha ilusión, los hinchas de Colón le dieron un marco imponente al duelo por la fecha 15 de la Primera Nacional.

El Brigadier López volvió a vivir una de esas tardes donde el clima empieza mucho antes del pitazo inicial. Desde temprano, miles de hinchas de Colón comenzaron a llegar al estadio para acompañar al equipo de Ezequiel Medrán en un partido determinante frente a Mitre de Santiago del Estero.

Con la chance concreta de recuperar la punta de la Zona A de la Primera Nacional, el pueblo sabalero respondió una vez más con una convocatoria impactante y transformó las inmediaciones del estadio en una verdadera fiesta rojinegra.

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Las calles del barrio Centenario se poblaron rápidamente de camisetas, banderas y familias enteras que se acercaron con la ilusión intacta de seguir peleando arriba. Los puestos de choripanes y hamburguesas trabajaron a pleno, mientras los clásicos bombos empezaban a marcar el ritmo de la previa.

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El color no faltó en ningún sector. En los alrededores del Brigadier López aparecieron las tradicionales banderas colgadas sobre Pellegrini y J. J. Paso, mientras desde las populares comenzaron a bajar los primeros cánticos de apoyo para un equipo que llegaba necesitado de un triunfo para volver a lo más alto de la tabla.

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La expectativa también estuvo marcada por el contexto del campeonato. Colón inició la fecha como líder, pero las victorias de Ciudad Bolívar y Los Andes lo obligaban a sumar de a tres para recuperar la cima, algo que se percibía claramente en el ánimo de los hinchas.

El respaldo para el Colón de Medrán

Dentro del estadio, la popular sur fue tomando temperatura con el correr de los minutos. Hubo bengalas de humo, trapos históricos y el clásico recibimiento al grito de “Dale Negro”, en una tarde donde la gente volvió a mostrar una conexión total con el equipo.

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Más allá de las bajas sensibles, como la ausencia de Federico Lértora por lesión, el hincha rojinegro renovó la ilusión y volvió a acompañar en gran número, dejando en claro que el sueño del regreso a Primera División sigue más vivo que nunca. Porque en Santa Fe, cuando juega Colón, el partido siempre empieza mucho antes.

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