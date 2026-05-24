Nicolás Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 y brilló con récord de vuelta en Canadá

El piloto argentino terminó séptimo en la carrera principal del GP de Canadá y logró su mejor resultado en la categoría, consolidando un gran fin de semana en Montreal.

Nicolás Varrone consiguió este domingo un destacado séptimo puesto en la carrera principal de la Fórmula 2 en el Gran Premio de Canadá y volvió a sumar puntos en la categoría, en una actuación que además incluyó el récord de vuelta de la competencia en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El piloto argentino del equipo Van Amersfoort Racing largó desde la duodécima posición y construyó una sólida remontada en una carrera marcada por incidentes , cambios de estrategia y múltiples neutralizaciones.

Varrone registró además la vuelta más rápida con un tiempo de 1:24.394, confirmando el gran ritmo que había mostrado durante todo el fin de semana canadiense.

Varrone hizo historia para el país en la Fórmula 2

La actuación representó el mejor resultado del argentino en una carrera principal desde su llegada a la Fórmula 2 y le permitió cerrar un fin de semana positivo luego de una clasificación en la que había quedado 12°, pese a haber llegado a liderar momentáneamente la sesión.

En Montreal, Varrone mostró competitividad desde el inicio: había sido cuarto en las prácticas libres y estuvo cerca de pelear por la pole position antes de dos banderas rojas que complicaron el cierre de la qualy.

De esta manera, el piloto de Ingeniero Maschwitz continúa consolidándose en la antesala de la Fórmula 1 y mantiene viva la ilusión del automovilismo argentino en el plano internacional.