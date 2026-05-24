El Pulga Rodríguez, sobre el momento de Colón: "Ojalá sea el año para volver a Primera"

Luis Miguel Rodríguez habló con UNO Santa Fe y Dial Deportivo en la previa de River-Belgrano y comenzó a vivir lo que será su gran homenaje del 14 de junio en el Brigadier López.

Luis Miguel Rodríguez ya empezó a jugar su partido despedida. El ídolo sabalero habló con UNO Santa Fe y Dial Deportivo, por UNO 106.3, desde Córdoba, donde asistió a la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, y dejó un mensaje cargado de sentimiento para el pueblo de Colón .

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El Pulga, protagonista eterno de la estrella conseguida el 4 de junio de 2021, vive con expectativa el homenaje que se realizará el próximo 14 de junio en el Brigadier López y aprovechó para enviarle un mensaje a los hinchas de Colón.

“Ojalá que este sea el año de volver a Primera. Sigo mucho a Colón, veo todos los partidos y el equipo viene mejorando mucho”, expresó.

“Hay que acompañar y aguantar”, la sentencia del ídolo de Colón

Rodríguez reconoció que sigue atentamente la campaña del Sabalero en la Primera Nacional y remarcó que el torneo todavía es largo.

“Hay que acompañar, aguantar y ojalá que se pueda lograr el ascenso”, sostuvo.

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Además, invitó a los hinchas a participar de su despedida, que promete ser una verdadera fiesta rojinegra.

“Nos vemos el 14 de junio, que vamos a estar todos ahí”, dijo con entusiasmo.

Campeones, shows y sorpresas

Consultado sobre cómo será el evento en el Brigadier López, el Pulga adelantó que habrá varias sorpresas y confirmó la presencia de muchos de sus excompañeros campeones.

“Los campeones van a estar en su mayoría. Va a haber shows en vivo, regalos, sorteos y muchas cosas lindas”, reveló.

La expectativa por el evento crece día a día entre los hinchas de Colón, que tendrán la posibilidad de reencontrarse con uno de los máximos ídolos de la historia reciente del club.

“No es fácil llegar a una final y salir campeón”

En Córdoba, mientras esperaba la final entre River y Belgrano, Rodríguez también recordó lo que significó para Colón aquella histórica conquista de la Copa de la Liga 2021.

“No es fácil llegar a una final y ser campeón”, afirmó.

Y recordó el camino que tuvo aquel equipo sabalero rumbo a la estrella. “Nos tocó eliminar a equipos grandes y ganar partidos muy difíciles”, rememoró.

El tucumano destacó además la importancia de este tipo de torneos para los clubes que no cuentan con planteles tan extensos como los equipos más poderosos.

“Estos formatos te dan la posibilidad de competir de otra manera”, analizó.

El recuerdo eterno para Diego Maradona

En el cierre de la charla también hubo un momento especial para recordar a Diego Armando Maradona, quien dirigió al Pulga durante su etapa en Gimnasia. “Al Diego siempre le voy a estar agradecido”, aseguró.

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Y agregó: “Hoy no está con nosotros, pero sigue estando en la cabeza y en el corazón de todos”.

Mientras tanto, Santa Fe ya empieza a prepararse para una noche cargada de emoción. El Pulga vuelve a casa y el Brigadier López promete vestirse de fiesta para homenajear a uno de los grandes símbolos de la historia sabalera.