Manchester City derrotó a Liverpool con una épica remontada y mantiene la ilusión

En un final dramático, Manchester City dio vuelta el resultado para vencer como visitante a Liverpool 2-1. Con este triunfo, quedó a seis puntos de Arsenal

Manchester City ganó de forma agónica y mantiene la ilusión de pelearle el título a Arsenal.

Manchester City sigue en la pelea por la Premier League tras remontar el resultado ante Liverpool, que se adelantó por medio de Dominik Szoboszlai, y conseguir la victoria 2-1 en tiempo de descuento, gracias a un tanto de Erling Halaand desde el punto del penal y a una intervención decisiva de Gianluigi Donnaruma en el último minuto.

Los de Pep Guardiola, que se colocan a seis puntos del líder Arsenal, se sobrepusieron a un golazo de tiro libre del húngaro y, gracias a los tantos de Bernardo Silva y Erling Haaland, se llevaron tres puntos que los mantienen en la lucha por el título.

El conjunto visitante comenzó el encuentro con intensidad y dispuso de una clara ocasión a los dos minutos, cuando Haaland desaprovechó un mano a mano tras un pase filtrado de Silva, encontrándose con la acertada salida de Alisson.

El City dominó la posesión durante toda la primera parte y siguió generando peligro, aunque sin acierto en los metros finales. Antoine Semenyo y Abdukodir Khusanov lo intentaron desde fuera del área, pero sus disparos se marcharon desviados, mientras que el Liverpool, replegado en su campo, apenas inquietó la portería rival en los primeros 45 minutos y se limitó a buscar transiciones rápidas sin éxito.

En una mala salida desde atrás de los locales, Omar Marmoush rozó el primer gol, mientras que Marc Guehi, uno de los fichajes del City en este mercado invernal, mandó muy centrado el balón tras un cabezazo.

Los 'Citizens' seguían decididos a inaugurar el marcador y Halaand se topó con un Allison que solventó sin complicaciones todas las acciones ofensivas visitantes en la primera parte.

Tras el descanso, los 'Reds', que dieron un paso al frente, cambiaron la dinámica del partido y tuvieron las mejores ocasiones. La primera de ellas, en las botas de Szoboszlai, pero su disparo fue atrapado por Donnaruma.

El francés Hugo Ekitike tuvo la oportunidad más clara después de un centro preciso de Mohamed Salah con el exterior, aunque no estuvo acertado en el remate cuando lo tenía todo para marcar.

Pep Guardiola movió el banquillo sustituyendo al lesionado Khusanov, que recibió un fuerte golpe en la cabeza, y a Marmoush para dar entrada a Ruben Dias y Rayan Cherki, pero, a pesar de los cambios, el Liverpool siguió dominando y a falta de un cuarto de hora para la finalización del partido logró el 1-0 por medio de Szoboszlai.

El húngaro transformó a la perfección una falta directa desde más allá de la frontal del área batiendo a un Donnarumma que solo pudo hacer la estatua. Tras el gol, los de Guardiola reaccionaron conscientes de que con esta derrota se les escapaba la Premier y no tardaron en empatar.

En el 84', Bernado Silva aprovechó una prolongación de Haaland para batir a Alisson y creer en la remontada, que se materializó en el tiempo añadido, cuando el noruego marcó desde el punto de penal después de que Alisson cometiese falta a Rayan Ait-Nouri.

El partido se volvió de ida y vuelta y el argentino Alexis Mac Allister pudo empatar, pero Donarumma salvó a los suyos con una atajada impresionante.

Ya en el último segundo, con Allison subiendo a rematar, Cherki marcó gol a portería vacía, pero el árbitro anuló el tanto por una falta de Haaland sobre Szoboszlai, que fue expulsado por cometer una falta previa cuando era el último defensor.