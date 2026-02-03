Uno Santa Fe | Policiales | médico

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Los profesionales médicos que lo atendieron desde entonces señalaron a sus familiares, sin ambages, que su muerte es consecuencia directa de la golpiza a la que fue sometido por un grupo de ladrones que entraron a robar en su vivienda. Del Pazo fue médico psiquiatra, neurólogo y perito del Poder Judicial de Santa Fe, de vasta trayectoria.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de febrero 2026 · 17:18hs
Este lunes, cuando faltaban pocos minutos para la medianoche, falleció en Santa Fe el prestigioso médico santafesino, psiquiatra, neurólogo y forense, que trabajó durante décadas en el Poder Judicial de Santa Fe, Guillermo Manuel del Pazo, de 88 años.

Del Pazo y su esposa fueron víctimas de un violento robo perpetrado en el interior de su vivienda particular durante la madrugada del 12 de junio de 2024. Los golpes recibidos a manos de los delincuentes en esa fatídica madrugada motivaron su derivación al hospital Cullen, donde permaneció internado.

Con el paso de los meses y de los años, y conforme señalaron los médicos que lo atendieron, las lesiones sufridas derivaron en edemas subdurales y accidentes cerebrovasculares (ACV) que finalmente terminaron con su vida.

La golpiza mortificante

La crónica publicada a primera hora de la mañana del miércoles 12 de junio de 2024 en UNO Santa Fe reseñó las mortificantes horas que vivió el matrimonio del Dr. del Pazo, cuando varios delincuentes irrumpieron en su vivienda, los golpearon y los sometieron violentamente para que entregaran todos los elementos de valor que había en la casa.

El relato de su hija

Precisamente, en esa aciaga jornada, UNO Santa Fe dialogó con una de las hijas del matrimonio, quien relató:

A mi papá lo encontramos con la cara deformada por los golpes. También tenía el rostro cortado. Hablamos con mi mamá, que nos dijo que ella trató bien al trío de delincuentes para que por lo menos dejaran de golpear a mi papá”.

La mujer agregó que los ladrones se llevaron todo el dinero que tenían sus padres, tanto en pesos como en moneda extranjera, y que a su madre la dejaron con las muñecas maniatadas.

Dos ladrones rompieron la reja y una ventana que da a la calle, y después de ingresar abrieron la puerta de calle al tercero. Todo sucedió alrededor de las seis de la mañana”, detalló.

Una vez que logró soltarse, la mujer llamó a sus hijos, quienes dieron aviso a la Policía.

Peritajes criminalísticos

Minutos después de la denuncia realizada por los hijos del matrimonio a la central de emergencias 911, arribaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina, mientras una ambulancia trasladaba al Dr. del Pazo al hospital Cullen, donde permaneció internado durante varias semanas.

Los policías preservaron la escena hasta la llegada de los peritos criminalísticos de la Policía Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). El lugar fue relevado metro a metro y se secuestraron elementos probatorios incriminantes.

Los pesquisas de la PDI Región I avanzaron con la investigación, buscaron testigos entre los vecinos del barrio y secuestraron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, que resultaron clave para la causa a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Gabriela Arri.

El trabajo de la fiscal Arri

La fiscal Gabriela Arri, junto a los investigadores de la PDI Región I y los especialistas del área Científica, logró individualizar a un exjugador de fútbol que entrenó en el Club Unión de Santa Fe, identificado como Leandro Elunez Berti, quien habría actuado como entregador del robo.

Berti residía en un edificio cercano a la vivienda de las víctimas, sobre calle 4 de Enero al 1600, y fue imputado como partícipe necesario de robo calificado por el uso de arma, por haber ocasionado lesiones graves al Dr. del Pazo, por haberse cometido en poblado y en banda, por efracción y escalamiento.

Los otros delincuentes identificados fueron Maximiliano Daniel Zárate e Ivo Daniel Meza. Además, otros dos sospechosos permanecieron prófugos durante un año hasta ser aprehendidos: Eric Juan Pablo García y Hugo Maximiliano Echeveste. Todos son oriundos de Rosario.

