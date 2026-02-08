Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

La Maratón Acuática Río San Javier, en la que fue homenajeado a Fernando Fleitas, tuvo como ganador a Cristian Garato. De la misma, participó Martín Carrizo

Ovación

Por Ovación

8 de febrero 2026 · 18:08hs
El sanjavierino Cristian Garato ganó la Maratón Acuática junto al homenajeado Fernando Fleitas.

fotos gentileza Municipalidad de San Javier.

El sanjavierino Cristian Garato ganó la Maratón Acuática junto al homenajeado Fernando Fleitas.

Se realizó la Maratón Acuática Río San Javier, que este año lo tuvo como invitado especial al nadador Fernando Fleitas. La competencia tuvo lugar en el camping California, ubicado a 6 kilómetros al norte de la ciudad. Contando con la participación de aproximadamente 80 nadadores de San Javier, de la provincia de Santa Fe y de otras provincias del país. La joven promesa sanjavierina Cristian Garato se quedó con la victoria de la competencia de aguas abiertas.

Homenaje a Fernando Fleitas en San Javier

El evento fue organizado por el Club Atlético Huracán con la colaboración de la Municipalidad de San Javier y el Senador Oscar Dolzani. La prueba principal tuvo un recorrido de 5,8 kilómetros. El arribo de Fernando Fleitas, quien completó la travesía acompañado de Martín Carrizo fue el atractivo recibiendo la ovación de los presentes.

El ganador de la competencia fue el sanjavierino Cristian Garato, el segundo lugar fue para Santiago Maidana, de Reconquista. En la categoría damas se impuso Fátima Salomón, de Paraná, seguida por Constanza Spinozzi, de Reconquista. Como representante local estuvo Francesa Martínez.

Se dieron cita en el evento de aguas abiertas, que rindió homenaje a Fernando Fleitas, destacado referente de la natación, y ganador de la Maratón Santa Fe-Coronda en 1991, e integrante del comité organizador en las dos últimas ediciones, el responsable de la comisión organizadora, Cristian Genolet; la coordinadora de Deportes del municipio, Nadia Mendoza; además de otros deportistas y miembros del Club Huracán.

image
El santafesino Mart&iacute;n Carrizo fue invitado especialmente a participar en San Javier.

El santafesino Martín Carrizo fue invitado especialmente a participar en San Javier.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la llegada del homenajeado Fernando Fleitas, quien completó la travesía acompañado por Martín Carrizo y fue recibido con una ovación por parte del público. Fleitas agradeció el reconocimiento y destacó el arraigo de San Javier con el río y la tradición en aguas abiertas, al tiempo que subrayó la importancia de contar con infraestructura deportiva, como una pileta climatizada, para seguir formando nadadores de alto nivel.

Carrizo, por su parte, valoró la esencia de las carreras de la costa y celebró poder acompañar a los jóvenes competidores. En tanto, Garato expresó su alegría por el triunfo y remarcó su objetivo de participar en la Santa Fe–Coronda, competencia para la que se entrena intensamente en doble turno en el Club Atlético Unión de Santa Fe.

Desde el área de Deportes municipal se destacó la gran convocatoria, el compromiso de los organizadores y el orgullo de que un deportista sanjavierino haya obtenido el primer puesto. El municipio contribuye a este tipo de eventos para promover el deporte, fortaleciendo el turismo y posicionando a San Javier como epicentro de actividades explotando al máximo el entorno natural.

Maratón Fernando Fleitas homenaje
Noticias relacionadas
poletti destaco el trabajo tras otra exitosa santa fe-coronda: tenemos grandes eventos

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: "Tenemos grandes eventos"

occhipinti, rey de la santa fe-coronda: me entrene bien y eso marco la diferencia

Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: "Me entrené bien y eso marcó la diferencia"

dominio italiano: las posiciones finales de la maraton santa fe-coronda

Dominio italiano: las posiciones finales de la Maratón Santa Fe-Coronda

acento romano: occhipinti fue implacable y se quedo otra vez con la maraton santa fe-coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Lo último

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Último Momento
Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: Es un momento de mucha preocupación

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: "Es un momento de mucha preocupación"

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

Ovación
Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco