Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

La Maratón Acuática Río San Javier, en la que fue homenajeado a Fernando Fleitas, tuvo como ganador a Cristian Garato. De la misma, participó Martín Carrizo

Se realizó la Maratón Acuática Río San Javier, que este año lo tuvo como invitado especial al nadador Fernando Fleitas. La competencia tuvo lugar en el camping California, ubicado a 6 kilómetros al norte de la ciudad . Contando con la participación de aproximadamente 80 nadadores de San Javier, de la provincia de Santa Fe y de otras provincias del país. L a joven promesa sanjavierina Cristian Garato se quedó con la victoria de la competencia de aguas abiertas.

El evento fue organizado por el Club Atlético Huracán con la colaboración de la Municipalidad de San Javier y el Senador Oscar Dolzani. La prueba principal tuvo un recorrido de 5,8 kilómetros. El arribo de Fernando Fleitas, quien completó la travesía acompañado de Martín Carrizo fue el atractivo recibiendo la ovación de los presentes.

El ganador de la competencia fue el sanjavierino Cristian Garato, el segundo lugar fue para Santiago Maidana, de Reconquista. En la categoría damas se impuso Fátima Salomón, de Paraná, seguida por Constanza Spinozzi, de Reconquista. Como representante local estuvo Francesa Martínez.

Se dieron cita en el evento de aguas abiertas, que rindió homenaje a Fernando Fleitas, destacado referente de la natación, y ganador de la Maratón Santa Fe-Coronda en 1991, e integrante del comité organizador en las dos últimas ediciones, el responsable de la comisión organizadora, Cristian Genolet; la coordinadora de Deportes del municipio, Nadia Mendoza; además de otros deportistas y miembros del Club Huracán.

image El santafesino Martín Carrizo fue invitado especialmente a participar en San Javier.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la llegada del homenajeado Fernando Fleitas, quien completó la travesía acompañado por Martín Carrizo y fue recibido con una ovación por parte del público. Fleitas agradeció el reconocimiento y destacó el arraigo de San Javier con el río y la tradición en aguas abiertas, al tiempo que subrayó la importancia de contar con infraestructura deportiva, como una pileta climatizada, para seguir formando nadadores de alto nivel.

Carrizo, por su parte, valoró la esencia de las carreras de la costa y celebró poder acompañar a los jóvenes competidores. En tanto, Garato expresó su alegría por el triunfo y remarcó su objetivo de participar en la Santa Fe–Coronda, competencia para la que se entrena intensamente en doble turno en el Club Atlético Unión de Santa Fe.

Desde el área de Deportes municipal se destacó la gran convocatoria, el compromiso de los organizadores y el orgullo de que un deportista sanjavierino haya obtenido el primer puesto. El municipio contribuye a este tipo de eventos para promover el deporte, fortaleciendo el turismo y posicionando a San Javier como epicentro de actividades explotando al máximo el entorno natural.