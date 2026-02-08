Uno Santa Fe | Santa Fe | San Martín

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

La intervención a modo de crítica fue realizada por el artista Joaquines en el Campo de la Gloria. El gesto apareció horas después del acto que encabezó el presidente y de la polémica por la entrega del sable corvo al Regimiento de Granaderos.

8 de febrero 2026 · 19:08hs
La intervención se dio después de una nueva conmemoración del Combate de San Lorenzo.

La intervención se dio después de una nueva conmemoración del Combate de San Lorenzo.

El artista rosarino Joaquines intervino la escultura de José de San Martín emplazada en el Campo de la Gloria de San Lorenzo. Lo hizo tras la visita de este sábado del presidente Javier Milei a la localidad santafesina y la polémica entrega del sable corvo al Regimiento de Granaderos.

En sus redes sociales, Joaquines subió su intervención artística a modo de crítica tras la visita del primer mandatario. En el rostro del prócer argentino colocó, simplemente, una lágrima azul. El gesto es mínimo pero está cargado de sentido.

Lo cierto es que no es la primera vez que realiza este tipo de intervención. Hace algunos meses, en la escultura de Manuel Belgrano ubicada en el Monumento a la Bandera también colocó una lágrima. En aquella oportunidad, el artista compartió su obra en Instagram y escribió: "Perdón por este presente, no te merecemos".

sanmartin1

La lágrima en el rostro de San Martín aparece después de la conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y la participación de Milei en el acto oficial realizado en aquella localidad.

Es que este aniversario de la histórica batalla estuvo en el centro de la escena política y fue marcado por la polémica. El detonante fue la entrega del sable corvo de San Martín por parte de Milei al Regimiento de Granaderos, que generó diversas posturas entre historiadores y sectores políticos sobre el destino y la custodia de la pieza.

La aparición inmediata de Joaquines tras el acto oficial fue interpretada como una toma de posición frente a la "oficialidad" del evento y la polémica del arma del prócer argentino. Es que, en su publicación en Instagram compartiendo su obra, no usó palabras pero sí emojis: una espada y una carita llorando.

Quién es Joaquines

Joaquines nació en la Base Naval Puerto Belgrano y se crió en un Batallón de Infantería Marina en Tierra del Fuego. Para cursar sus estudios de grado, se mudó a Rosario, donde desde entonces se desempeña en múltiples facetas como arquitecto, investigador de CONICET, docente y artista.

Nacido en 1990, Joaquines hace propios los fragmentos de la historia que no le tocaron vivir, para insistir sobre las continuidades, retornos y confluencias de los distintos períodos en este presente.

La historia argentina, los próceres y lo símbolos forman parte del mundo creado por Joaquines. Las plataformas donde comparte su arte son múltiples pero la intervención en espacios públicos es una constante.

San Martín Milei San Lorenzo
Noticias relacionadas
el traslado del sable corvo de jose de san martin reavivo el debate historico y politico

El traslado del sable corvo de José de San Martín reavivó el debate histórico y político

La producción metalúrgica de la región entró en una profunda crisis.

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: "Es un momento de mucha preocupación"

santa fe, entre las cinco provincias con mas llamados por juego compulsivo a la linea 141

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141

El pago total anual del impuesto inmobiliario y patente automotor se puede hacer online

Pago total anual del Inmobiliario y Patente continúa con descuento de 35%: más de 95.000 se sumaron en enero

Lo último

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Último Momento
Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: Es un momento de mucha preocupación

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: "Es un momento de mucha preocupación"

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

Ovación
Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco