Argentina Open: con 11 tenistas argentinos, así quedó el cuadro principal

El ATP 250 tendrá lugar entre el 9 y el 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y así quedaron definidos los cruces del certamen

El Argentina Open ya tiene definidos los cruces del cuadro principal del ATP 250 que se desarrollará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y que contará con la participación de 11 tenistas argentinos.

El certamen que tendrá lugar entre el 9 y el 15 de febrero todavía puede contar con la presencia del correntino Lautaro Midon, número 231 del ranking ATP, quien enfrentará este domingo al colombiano Daniel Elahi Galán.

Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 19 de la clasificación mundial y mejor argentino posicionado, será el primer cabeza de serie con un estreno en octavos de final ante el ganador del cruce entre el bosnio Damir Dzumhur (62°) y un jugador proveniente de la qualy.

Más adelante, Sebastián Baéz (35°), con un gran comienzo de año tras ocho victorias en diez apariciones, se medirá frente al peruano Ignacio Buse (98°) o un clasificado.

Por su parte, Tomás Etcheverry (54°) comenzará su camino en el ATP 250 de Buenos Aires contra un tenista que llegará desde la clasificación, mientras que, si logra avanzar en el torneo, chocará frente a Román Burruchaga (118°) o al serbio Laslo Djere (94°).

A su vez, el cotejo entre argentinos lo protagonizarán Camilo Ugo Carabelli (48°) y Francisco Comesaña (64°). En tanto, Mariano Navone (75°) y el estadounidense Emilio Nava (82°) se batirán a duelo para avanzar a los octavos de final. En dicha instancia, los ganadores de ambos partidos se enfrentarán para conocer quien se meterá dentro de los ocho mejores del Argentina Open.

Federico Coria (312°) recibió una invitación para disputar el cuadro principal y se medirá ante el italiano Matteo Berrettini (58°). Por otro lado, Facundo Díaz Acosta (301°), campeón del certamen en 2024, tendrá un duro debut frente al chileno Alejandro Tabilo (73°); Juan Manuel Cerúndolo (85°) hará lo propio ante el alemán Daniel Altmaier (44°), y Alex Barrena (189°) se estrenará contra el checo Vit Kopriva (97°).

Mientras tanto, Luciano Darderi, segundo cabeza de serie, aguarda en segunda ronda para conocer su rival que saldrá del cruce entre los trasandinos Cristián Garín (92°) y Marcelo Barrios Vera (112°). Asimismo, João Fonseca (34°), actual defensor del título argentino, hará lo propio frente al vencedor de la partida entre Díaz Acosta y Tabilo.