Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Villa Dora hizo los deberes y venció a La Calera de Córdoba por la sexta fecha de la Liga Nacional Masculina. Libertad derrotó a Lafinur en San Jerónimo Norte

8 de febrero 2026 · 10:12hs
Villa Dora venció a La Calera y es líder en la Zona A de la Liga Nacional Masculina.

La fecha 6 de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA fue con puros triunfos locales en el grupo A. En la capital santafesina, Villa Dora venció a La Calera de Córdoba y es líder. También se registraron las victorias de Libertad en San Jerónimo Norte, Obras y UVT en la provincia de San Juan. En la presente jornada de domingo, habrá juegos en ambas zonas, y se destaca el cruce que deberá afrontar Gimnasia y Esgrima de Santa Fe ante Ferro.

Villa Dora y Libertad (SJN) festejaron en la Zona A

En Villa Dora tienen razones para festejar, ya que fue un sábado soñado. Primero ganaron las chicas a San Francisco, y posteriormente fue el turno de los caballeros que doblegar por 3 a 1 a La Calera de Córdoba en el estadio Andrés Meynet. Los conducidos por Diego Merli superaron a los cordobeses por 3 a 1 con parciales de 25-21, 28-26, 18-25 y 25-22.

Frente a La Calera, Villa Dora presentó la siguiente alineación: Adrián Gayoso, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce (capitán) y Joel Germán Carlen.

En el estadio La Calderita de calle Moreno, Libertad de San Jerónimo Norte consiguió derrotar a Lafinur de la provincia de San Luis por 3 a 1 bajo los arbitrajes de Lisandro Santori y Nicolás Casado. La victoria del elenco santafesino fue con parciales de 25-20, 24-26, 25-21 y 25-20.

Los dirigidos por Estanislao Vachino formaron con: Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Augusto Moyano, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Gastón Neif, Iam Mena, Juan Pablo Dilda, Matías Albrecht (capitán), Felipe Santarelli, Jerónimo Falchini y Mateo Imwinkelried.

image
Villa Dora jugará nuevamente este domingo, a partir de las 19, frente a Lafinur de San Luis.

Además de las victorias de Villa Dora y Libertad, en la Zona A, en el estadio Aldo Cantoni, Obras de San Juan superó a Paraná Rowing por 3 a 0, y Unión Vecinal de Trinidad hizo lo propio pero por 3 a 1 con Echagüe de Paraná. En la presente jornada de domingo habrá cuatro cotejos.

A las 19, en el estadio Andrés Meynet, Villa Dora recibirá a Lafinur de San Luis con el arbitraje de Daniel Vildoza y Camila González, mientras que en el departamento Las Colonias, Libertad de San Jerónimo Norte lo hará ante La Calera de Córdoba con el referato de Lisandro Santori y Nicolás Casado. También se medirán Obras de San Juan con Echagüe de Paraná, y Unión Vecinal de Trinidad con el Paraná Rowing Club.

En el caso de la Zona B, en el estadio Húngaro Crespi, este domingo, a partir de las 19, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe jugará frente a Ferro Carril Oeste con el arbitraje de Pablo Gómez y Renzo Leiva. Los chicos conducidos por Pablo Laurencena vienen de vencer a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 en un partido muy picante.

Además del cruce a disputarse en 4 de Enero y Juan de Garay, desde las 19, Citta de Villa Constitución recibirá a Estudiantes de La Plata, Infernales de Salta lo hará con Escuela Normal 3 de Rosario en el microestadio Delmi, y en el polideportivo Fray Mamerto Esquiú, Ateneo Mariano Moreno de Catamarca se medirá con Sonder de Rosario.

