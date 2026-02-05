Uno Santa Fe | Policiales | cocaína

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Además secuestraron documentación clave para la investigación que lleva adelante el fiscal Alejandro Benítez

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de febrero 2026 · 11:29hs
Con las primeras luces del amanecer de este jueves, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I llevaron adelante allanamientos simultáneos en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, y en un domicilio ubicado en calle Huergo al 3900, en el barrio Los Hornos de la capital santafesina.

Como resultado del operativo, fue aprehendida una mujer y se procedió al secuestro de documentación que podría resultar clave para la investigación que encabeza el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Benítez.

La causa tomó mayor impulso a partir del último viernes, cuando se produjo el secuestro de 13 kilos de cocaína y la aprehensión de dos personas, tras una persecución policial que se extendió por distintos sectores de la ciudad.

concesionaria
Operativo. Fue allanada una concesionaria ubicada sobre calle Hip&oacute;lito Yrigoyen, entre 25 de Mayo y avenida Rivadavia.

Operativo. Fue allanada una concesionaria ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre 25 de Mayo y avenida Rivadavia.

Los allanamientos y las aprehensiones

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe, luego del procedimiento inicial, durante el fin de semana se concretaron 18 allanamientos en los departamentos Las Colonias —en San Carlos Centro y Esperanza—, San Justo y La Capital, con procedimientos en Santo Tomé, Sauce Viejo y Santa Fe.

En total, fueron aprehendidas 14 personas, entre mujeres y varones, mayores y menores de edad. Además, se secuestraron estupefacientes, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y documentación vinculada a la organización investigada.

El miércoles, también fue allanada una concesionaria ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre 25 de Mayo y avenida Rivadavia, donde se concretaron nuevas aprehensiones y se secuestró una camioneta presuntamente relacionada con la causa.

Compleja investigación criminal

Los procedimientos que continúan desarrollándose en Esperanza y Santa Fe presentan, por el momento, resultados provisorios y se estima que finalizarán durante la tarde de este jueves.

En ese contexto, el fiscal Alejandro Benítez solicitó la ampliación de los plazos procesales, debido a las múltiples derivaciones que presenta esta compleja investigación criminal, que continúa en pleno desarrollo.

cocaína Esperanza
