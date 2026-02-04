Uno Santa Fe | Ovación | Manchester City

Manchester City superó a Newcastle y pasó a la final de la Carabao Cup

Manchester City venció 3-1 a Newcastle en el Etihad Stadium y selló su clasificación a la final de la Carabao Cup con un contundente 5-1 en el global

4 de febrero 2026 · 19:32hs
Manchester City venció 3-1 a Newcastle en el Etihad Stadium, por la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup, y selló su clasificación a la final con un contundente 5-1 en el resultado global de la serie, donde enfrentará a Arsenal.

Los goles del conjunto local fueron convertidos por el egipcio Omar Marmoush, en dos oportunidades, y el neerlandés Tijjani Reijnders, mientras que para el visitante descontó el sueco Anthony Elanga.

Desde el inicio, el equipo de Pep Guardiola mostró autoridad y decisión para liquidar rápidamente la serie. En el primer tiempo, el City impuso condiciones con una presión alta y un dominio claro de la posesión. A los siete minutos de la primera etapa, Marmoush abrió el marcador tras una rápida combinación ofensiva, definiendo con precisión dentro del área para el 1-0 que ampliaba aún más la ventaja global.

Newcastle intentó reaccionar con un planteo más adelantado, pero dejó espacios que el conjunto local supo aprovechar. A los 29 minutos del primer tiempo, Marmoush volvió a aparecer, esta vez tras una jugada colectiva por el sector izquierdo, para marcar el 2-0 y prácticamente sentenciar la serie antes del descanso.

El dominio del Manchester City se consolidó pocos minutos después. A los 32 minutos de la primera mitad, Reijnders tomó un rebote en la puerta del área y sacó un remate certero que se transformó en el 3-0 parcial, desatando la tranquilidad en las tribunas del Etihad Stadium y dejando el global en un inapelable 5-0.

En el segundo tiempo, con la clasificación casi asegurada, el City bajó la intensidad y administró el resultado, mientras que Newcastle buscó cerrar su participación con una mejor imagen. El premio para el conjunto visitante llegó a los 15 minutos del complemento, cuando Anthony Elanga aprovechó un desajuste defensivo y convirtió el 3-1 definitivo, decorando el marcador.

Con el paso de los minutos, el ritmo del encuentro se fue apagando y el equipo local controló el desarrollo sin sobresaltos. El pitazo final confirmó la superioridad del Manchester City a lo largo de la serie y su merecido pase a la final de la Carabao Cup, donde se medirá ante los Gunners.

El resumen de Manchester City y Newcastle

Embed - EL CITY DE PEP GOLEÓ A NEWCASTLE E IRÁ ANTE ARSENAL EN LA FINAL | Man. City 3-1 Newcastle | RESUMEN

