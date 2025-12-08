Uno Santa Fe | Ovación | Manchester United

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Bruno Fernandes brilló con un doblete en la goleada 4-1 de Manchester United ante Wolves. Con este triunfo se ubica 6° en la Premier League

8 de diciembre 2025 · 20:45hs
Manchester United ofreció una de sus mejores versiones de la temporada y goleó 4-1 a Wolves por la decimoquinta fecha de la Premier League disputada en el Molineux Stadium.

Goleada de Manchester United

Los goles para los “Red Devils” fueron de Bryan Mbeumo, Mason Mount y un doblete de Bruno Fernandez, mientras que para el local había descontado Jean-Ricner Bellegarde.

El conjunto de Ruben Amorim según se informó la Agencia Noticias Argentinas, venía de un empate frustrante ante West Ham y necesitaba reaccionar rápido, algo que consiguió con autoridad ante el colista del torneo.

El encuentro comenzó con protagonismo del United y, a los 25 minutos, Bruno Fernandes abrió el marcador tras una precisa asistencia de Matheus Cunha. Sin embargo, cuando parecía que los visitantes podían dominar sin sobresaltos, Wolves reaccionó sobre el cierre del primer tiempo: Jean-Ricner Bellegarde aprovechó un descuido defensivo y firmó el 1-1 a los 47 minutos, dejando abierto el duelo de cara al complemento.

Embed - DOBLETE DE BRUNO Y PALIZA DE LOS RED DEVILS EN WOLVERHAMPTON | Wolves 1-4 Man. Utd | RESUMEN

En la segunda parte, el United aceleró el ritmo y rápidamente recuperó la ventaja. A los seis, Bryan Mbeumo apareció en el área para empujar un pase de Diogo Dalot y marcar el 2-1. La tendencia se profundizó y, once minutos más tarde, Mason Mount definió con categoría para estirar el marcador a 3-1, dando forma a un dominio que ya era claro desde lo futbolístico.

El tramo final del partido sirvió para consolidar la figura del capitán portugués: a los 82 minutos, Bruno Fernandes convirtió de penal y selló la goleada por 4-1, coronando una actuación determinante en todas las líneas.

Con este resultado, Manchester United escala al sexto puesto de la Premier League con 25 puntos y respira en la pelea por los puestos europeos. Wolves, por su parte, continúa sumido en el último lugar con apenas dos unidades tras 15 jornadas

