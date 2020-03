Manu Ginóbili: "En Argentina, si no acatamos las normas habrá más víctimas"

El bahiense Emanuel Ginóbili el mejor basquetbolista argentino de la historia en Argentina, mantuvo este domingo desde los Estados Unidos una charla vía Instagram con el tenista Juan Martín Del Potro, en la que dijo que en su país natal "el coronavirus recién empieza y si no se acatan las normas de aislamiento, habrá más víctimas".

Ginóbili se encuentra en San Antonio, donde jugó para los Spúrs en la NBA hasta su retiro, junto a su familia, mientras que Del Potro está llevando la cuarentena en Buenos Aires desde el 17 de marzo, cuando regresó a la Argentina proveniente de Miami, donde el 27 de enero fue operado por artroscopía de la rodilla derecha.

El intercambio, previsto para las 20 de Argentina, tuvo un comienzo un tanto farragoso por inconvenientes tecnológicos, pero posteriormente la comunicación se encauzó y ambos mantuvieron un diálogo que recorrió vivencias actuales con algunos recuerdos profesionales, vertidos especialmente por "La Torre de Tandil".

"Acá estamos en cuarentena, viendo Jumanji con mi señora (Marianela Oroño). En San Antonio cerraron todos los negocios y solamente abren los imprescindibles", empezó diciendo "Manu".

"En Argentina la cuarentena es obligatoria y cuando se resolvió, mucha gente quiso romperla. No querían acatar las normas y cuando te hablé anteriormente, te dije que si hay alguien que puede ayudar para que la gente se queda en casa sos vos. Me gustaría que vos lo hicieras", le pidió el tandilense.

charla.jpg Emanuel Ginóbili habló del momento difícil que pasa Argentina por el coronavirus.

"Sí, esta es una emergencia y hay que acatar, porque no es joda. Va a llegar un momento en que vamos a estar afectados el 50 por ciento de la población, y si hacemos cuentas, el sistema de salud no va a aguantar. No es un capricho", le respondió Emanuel Ginóbili.

"Por eso creo que por lo que estuvimos escuchando, tuvimos suerte de que haya el Covid-19 haya llegado más tarde al Conosur. Las medidas que tomaron en Argentina son las correctas. Yo duermo poco. Creo que vos también, me pasaron el dato. Viste que te mandan videos, memes. Uno me emocionó mucho, porque es de un nene mandándole un audio a su abuelo, en el que le decía que lo extrañaba", dijo "Delpo".

"Y el abuelo le contestaba que lo amaba y había que tener paciencia. Cuanto antes ese niño pueda ver a su abuelo, será mejor, siempre y cuando respetemos las normas. Y yo también podré ir a Tandil a ver a mis viejos, la gente a hacer sus actividades, y los médicos y enfermeros a descansar, especialmente ellos porque están poniendo en riesgo su vida", enfatizó.

Y entonces llegó el vaticinio de Ginóbili, quien comentó que "en Argentina recién empieza. Estos son los primeros días de muchos y hay que respetar la cuarentena, porque cuantos menos lo hagamos, más víctimas habrá".