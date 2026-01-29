Manuel Bernstein, el Gitano que aceptó el desafío de los Capibaras

El tercera línea de CRAI, Manuel Bernstein, fue el capitán de Pampas durante las últimas temporada, y decidió regresar a su región para sumarse a Capibaras XV.

Capibaras XV afronta la tercera semana de preparación para jugar el Súper Rugby Américas que dará comienzo el 21 de febrero cuando reciba a Peñarol de Uruguay en el Hipódromo de la ciudad de Rosario. Por estas jornadas, la escuadra conducida por Nicolás Galatro junto a Maximiliano Bustos y Pablo Pfirter, lo hace ya en su nueva casa en inmediaciones del Parque de la Independencia. Uno de los jugadores que sumó Capibaras fue al santafesino Manuel Bernstein. Un gran aporte ya que conoce la competencia como pocos.

Capitán de Pampas durante las últimas dos temporadas, el tercera línea santafesino decidió regresar a su región para sumarse a la nueva franquicia del Litoral, un proyecto que buscará representar profesionalmente al rugby de Rosario, Santa Fe y Paraná.

El desembarco de Capibaras XV provocó el retorno de varios jugadores que militaban en otras franquicias argentinas, como Dogos XV y Pampas, y estará liderado por el entrenador Nicolás Galatro, quien vuelve a Rosario tras su etapa fundacional en Córdoba. Bernstein será una de las caras visibles del plantel, aportando experiencia y liderazgo a un equipo que apunta a consolidar identidad desde el primer día.

image Capitán de Pampas, el flanker Gitano, se sumó a la franquicia litoraleña para jugar la SLAR. Gentileza Mateo Occhi / Santa Fe Producciones

El debut oficial será el 20 de febrero en el Hipódromo de Rosario, nada menos que ante el campeón defensor Peñarol Rugby. Para Bernstein, el Súper Rugby Américas representa una plataforma clave de desarrollo y proyección hacia Los Pumas, objetivo que sigue vigente en su carrera.

Con pasado en Jaguares, Cobras Brasil Rugby y tres temporadas en Pampas, el tercera línea asume además un rol formativo en un grupo que transita sus primeros pasos en el profesionalismo. Capibaras XV, aún sin objetivos oficiales declarados, apunta a un rugby dinámico y competitivo, con la ambición de ser protagonista desde su estreno.

“Somos Litoral 100% desde el primer día” aseguró el santafesino formado en el CRAI. “Hay mucho trabajo desde los clubes, todos quieren participar, empujar y darle identidad.”

“Con actividades, mensajes en las redes, la casa Capibaras, ser abiertos, llegamos a la gente. Se trabaja en ser del Litoral, por lo que la presencia de los clubes es importante. Son mensajes que se van afianzando.”

Capibaras XV tiene confirmado un partido amistoso de preparación el próximo sábado 7 de febrero en cancha de Aranduroga Rugby Club, ubicada en Santa Ana de los Guácaras, en las afueras de la ciudad de Corrientes, lo hará frente a Yacaré XV, la franquicia con base en Asunción del Paraguay que tiene a dos santafesinos, el primera línea Gonzalo Del Pazo, y al medio scrum Juan Cruz Strada, ambos de Santa Fe Rugby Club.