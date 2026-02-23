Uno Santa Fe | Ovación | Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

Este lunes, Marcelo Gallardo confirmó su salida como DT de River, aunque dirigirá su último partido el jueves ante Banfield

23 de febrero 2026 · 21:25hs
Marcelo Gallardo dejará de ser el DT de River.

Marcelo Gallardo dejará de ser el DT de River.

Luego de la derrota de River por 1 a 0 frente a Vélez, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se retiró del José Amalfitani sin hablar. Por primera vez desde su regreso en agosto del 2024, analizaba seriamente su continuidad en el cargo. Este lunes, el entrenador llegó al predio pasadas las 16 horas y dirigió el entrenamiento vespertino, tras él, se reunió con Stefano Di Carlo y resolvió dejar el club tras el duelo ante Banfield.

Marcelo Gallardo se va de River

Si bien su contrato se extendía hasta diciembre del 2026, la mala racha fue superadora y el Muñeco le anunció a los jugadores y a los dirigentes durante esta tarde-noche el fin de su olvidable segundo ciclo en el cuadro de Nuñez. Posteriormente, en las redes sociales del club, llegó la confirmación del propio entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/2026088224628564297&partner=&hide_thread=false

Los números indican que tras la caída frente a Vélez, el Millonario se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División.

Marcelo Gallardo River técnico
Noticias relacionadas
el mensaje de tapia tras la suspension del futbol en el inicio de marzo: afa somos todos

El mensaje de Tapia tras la suspensión del fútbol en el inicio de marzo: "AFA somos todos"

por que la afa quiere suspender una fecha del apertura: la causa judicial que involucra a tapia

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

la afa anuncio que no habra futbol en la primera semana de marzo en respaldo a tapia

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

se definen los clasificados a los octavos de final de la champions league

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Lo último

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: Esta Provincia apuesta a la obra pública

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: "Esta Provincia apuesta a la obra pública"

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Último Momento
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: Esta Provincia apuesta a la obra pública

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: "Esta Provincia apuesta a la obra pública"

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Ovación
Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años