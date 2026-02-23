Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

Este lunes, Marcelo Gallardo confirmó su salida como DT de River, aunque dirigirá su último partido el jueves ante Banfield

Luego de la derrota de River por 1 a 0 frente a Vélez, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se retiró del José Amalfitani sin hablar. Por primera vez desde su regreso en agosto del 2024, analizaba seriamente su continuidad en el cargo. Este lunes, el entrenador llegó al predio pasadas las 16 horas y dirigió el entrenamiento vespertino, tras él, se reunió con Stefano Di Carlo y resolvió dejar el club tras el duelo ante Banfield.

Si bien su contrato se extendía hasta diciembre del 2026, la mala racha fue superadora y el Muñeco le anunció a los jugadores y a los dirigentes durante esta tarde-noche el fin de su olvidable segundo ciclo en el cuadro de Nuñez. Posteriormente, en las redes sociales del club, llegó la confirmación del propio entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/2026088224628564297&partner=&hide_thread=false Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

Los números indican que tras la caída frente a Vélez, el Millonario se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División.