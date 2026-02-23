La jueza Norma Senn dictó la prisión preventiva, pero la medida quedó en suspenso debido a sus fueros como funcionario judicial. Se le atribuyen reiterados abusos cometidos mientras se desempeñaba en la Municipalidad de Vera.

Escándalo en Vera: imputaron a un fiscal del MPA por abuso sexual pero seguirá libre por sus fueros

El fiscal Leandro Benegas fue imputado este lunes como autor de delitos contra la integridad sexual de una menor de edad. La atribución delictiva fue realizada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Norma Senn, en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de Vera .

Una vez realizada la imputación, la jueza Senn dispuso imponerle la prisión preventiva entendiendo que no podrá ser efectivizada por aplicación de las previsiones de la ley nacional número 25.320 sobre inmunidad de arresto, la que, según la magistrada, sería aplicable a fiscales, jueces y defensores de la provincia.

En tal sentido, se aclaró que la efectivización de la medida cautelar privativa de la libertad quedó suspendida y la magistrada ordenó que se informe su resolución a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial –o al organismo que corresponda.

Medidas para el imputado de abuso sexual

Por otra parte, la magistrada obligó al imputado a constituir domicilio; le prohibió salir del país; le ordenó que entregue su pasaporte en 48 horas y le prohibió tener cualquier tipo de contacto con las víctimas y testigos de la causa.

En función de las evidencias con las que cuenta el MPA, a Benegas se le endilgó la autoría de conductas que fueron calificadas como abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada (por la utilización de medio de intimidación o coerción)

De acuerdo con la imputación, los hechos endilgados tuvieron lugar en fechas indeterminadas, en reiteradas oportunidades, mientras la víctima era adolescente. A Benegas se le atribuyó haber abusado de la víctima mientras él era funcionario de la municipalidad de Vera, donde era superior jerárquico del padre de la víctima.