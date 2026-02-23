Uno Santa Fe | Santa Fe | trombas

Susto en el sur de Santa Fe por la aparición de trombas terrestres: qué son y cómo se forman

El fenómeno se registró en Teodelina y fue reportado por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático. Se trata de tornados de corta duración y menor peligrosidad que los convencionales.

23 de febrero 2026 · 19:58hs
Trombas terrestres. El fenómeno fue reportado por distintos vecinos de la zona.

Un fenómeno meteorológico generó preocupación este lunes en el sur de la provincia de Santa Fe, tras la aparición de “trombas terrestres” en la zona de Teodelina, según informó el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático.

De acuerdo al reporte, se trata de “landspouts”, un tipo de tornado de corta duración que no está asociado a una supercélula y que no requiere un ambiente extremadamente inestable para su formación. A diferencia de los tornados convencionales, suelen tener menor intensidad y, en general, no provocan daños significativos.

Trombas terrestres

Las trombas terrestres se forman desde el suelo hacia la nube, a partir de una corriente de aire cálido que asciende y comienza a rotar, generando una estructura en forma de “manga”. Su presencia se hace visible por gotas de agua, partículas de tierra o escombros en el aire cuando alcanzan la superficie.

Desde el organismo meteorológico señalaron que, si bien presentan cierto grado de peligrosidad, su impacto suele ser menor en comparación con los tornados clásicos, aunque se recomienda mantener precauciones ante su aparición.

