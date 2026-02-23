Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

La AFA aplazó la fecha 9 tras las citaciones al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes por presuntas irregularidades

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) solicitó suspender una fecha del fútbol argentino tras las citaciones a indagatoria al presidente Claudio Tapia , al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

El pedido se formuló luego de una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde los clubes resolvieron por unanimidad impulsar la medida como señal de respaldo a la conducción del organismo.

La causa, tramitada en el fuero Penal Económico, investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación impulsada por ARCA (ex AFIP), esos montos habrían sido retenidos por la AFA pero no depositados dentro de los plazos legales, lo que podría configurar un delito penal tributario.

Desde la AFA rechazaron las acusaciones y aseguraron en un comunicado oficial que no existe deuda exigible, ya que las obligaciones fiscales —según sostienen— fueron pagadas de manera voluntaria antes de su vencimiento.

Además, indicaron que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones, y cuestionaron que se intente sostener una causa penal con obligaciones que, a su entender, no estaban vencidas.

Respaldo a Tapia en la AFA ante la investigación por irregularidades fiscales

En este contexto, los dirigentes del fútbol argentino pidieron suspender la fecha del torneo que coincide con las fechas de indagatoria, previstas para comienzos de marzo, como gesto de repudio a la denuncia y en defensa institucional de la AFA.

La situación se da además en medio de otros frentes judiciales que involucran a la entidad, lo que profundiza la tensión entre el organismo, el ente recaudador y la Justicia.