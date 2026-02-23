Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Uno Santa Fe | Ovación | Champions League

Las primeras cuatro llaves de los playoffs de la Champions League se definirán este martes con mucha actividad para los argentinos

23 de febrero 2026 · 16:38hs
Las primeras cuatro llaves de los playoffs de la Champions League se definirán este martes en una jornada con mucha actividad para los argentinos. El primer partido de este martes iniciará a las 14:45, cuando el Atlético de Madrid de España reciba al Brujas de Bélgica.

El Atleti, que tiene como director técnico al argentino Diego Simeone y que cuenta con seis jugadores albicelestes, viene de igualar 3-3 en la ida e intentará sellar su clasificación a los octavos de final frente a su gente.

Más tarde, a las 17, iniciarán los otros tres partidos del día. Uno de ellos será un verdadero trámite, ya que el Newcastle recibirá en Inglaterra al Qarabag de Azerbaiyán, equipo al que goleó 6-1 como visitante en la ida.

Por otra parte, el Inter de Milán, que no podrá contar con su delantero estrella, el argentino Lautaro Martínez (se lesionó en la ida), intentará dar vuelta el 3-1 sufrido en Noruega cuando reciba al Bodo Glimt, el equipo sensación de esta Champions League.

Finalmente, el Bayer Leverkusen de Alemania, que cuenta con los mediocampistas argentinos Ezequiel Fernández y Exequiel Palacios, recibirá al Olympiakos de Grecia, equipo al que derrotó 2-0 como visitante en el partido de ida.

Los otros cuatro partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán el miércoles y serán los siguientes: Atalanta (0) - (2) Borussia Dortmund, Juventus (2) - (5) Galatasaray, PSG (3) - (2) Mónaco y Real Madrid (1) - (0) Benfica.

Los ocho primeros clasificados a los octavos de la Champions League fueron Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal y lo hicieron de manera directa por finalizar entre los ocho primeros en la primera fase.

El cronograma y horarios de la vuelta de los playoffs de la Champions League

Martes 24/2:

Atlético Madrid - Brujas a las 14:45

Newcastle - Qarabag a las 17

Bayer Leverkusen - Olympiakos a las 17

Inter - Bodo Glimt a las 17

Miércoles 25/2:

Atalanta - Borussia Dortmund a las 14:45

Juventus - Galatasaray a las 17

PSG - Mónaco a las 17

Real Madrid - Benfica a las 17

