Marcelo Gallardo, luego de la eliminación: "Fue un año totalmente negativo"

El entrenador fue autocrítico de cara a un 2025 para el olvido de River, que quedó eliminado ante Racing en Avellaneda.

25 de noviembre 2025 · 06:51hs
El entrenador de River, Marcelo Gallardo, lamentó la derrota ante Racing por 3-2, que significó su eliminatoria en los octavos de final del Torneo Clausura, y afirmó que la caída “puede ser una consecuencia de lo que fue el último trimestre”.

El DT comentó que se les hizo “muy difícil” sostenerse "como equipo” y que se va “desilusionado” por la diferencia entre el principio del año y el final.

Con la derrota, River quedó afuera en la primera instancia eliminatoria y perdió una gran chance de jugar la Copa Libertadores 2026, por lo que ahora deberá esperar que Boca o Argentinos Juniors sean campeones del Clausura, para poder jugar la instancia previa del certamen continental.

Autocrítico luego de un final de año pésimo y asumiéndose como el “primer responsable”, Gallardo aseguró que a partir de este martes comenzará a trabajar en la reestructuración del plantel de primera y en diagramar la pretemporada.

“Es una situación incómoda y hay que hacerse cargo”, comentó el DT, que hubiese querido llegar al final del año “con objetivos en juego” y contó que se va a tomar unos días para “reflexionar y revisar qué cambiar para que esto no termine así”.

Gallardo y su versión sobre los cambios en River

En cuanto a los ingresos de los mediocampistas Matías Galarza Fonda y Juan Portillo, que saltaron al campo con el partido en ventaja por 2-1, el entrenador de 49 años explicó sus ingresos poniendo el foco en que son “dos jugadores jóvenes y frescos que entraban para reemplazar a dos experimentados” y les quitó responsabilidad en la remontada del rival, ya que Enzo Pérez e Ignacio Fernández, los volantes reemplazados, “ya estaban pidiendo el cambio por lo dinámico que era el partido”.

“Seguramente he fallado y soy muy autocrítico” volvió a reconocer el DT, quien de todas formas aclaró que no se va a “desnudar delante de todos” ya que su procesión es interna y recordó: “Soy responsable cuando las cosas no salen, pero cuando salen suelo serlo también. Lo asumo como año malo en mi carrera, pero también tuve años buenos”.

Por último, Gallardo lamentó la falta de “fuerza mental y futbolística” luego de la derrota con Palmeiras por Copa Libertadores y opinó que deben “descomprimir”, debido a que “las cabezas están demasiado cargadas y eso hace que todo cueste más”, sentenciando: “Este fue un año en el que fallamos, y en lo que viene no debemos fallar”.

