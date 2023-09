El mejor argentino en la prueba fue Matías Díaz Hernández de Río Gallegos, formado en el Club Deportivo Hispano Americano, quien ocupó la cuarta posición con un tiempo de 6h 58m 17s. El santacruceño ganó en noviembre del año pasado la 46° Maratón Internacional Santa Fe-Coronda, y en febrero de este año se impuso en la Villa Urquiza-Paraná. En la quinta posición se ubicó Matheus Evangelista de Brasil (6h58m59s), y sexto el italiano Francesco Ghettini, ganador de la Santa Fe Coronda en 2019, la que se realizó en el puerto local, (6h59m13s).

natacion aguas abiertas capri napoli 2.jpg El santafesino Aquiles Balaudo de CECI de Gálvez ocupó el puesto 12 en la competencia de aguas abiertas. Gentileza CP Press

El mejor santafesino resultó el galvense Aquiles Balaudo quien arribó en la duodécima posición con un tiempo de 7hs 59m 50 segundos. El representante de CECI de Gálvez señaló desde Italia que "estoy muy contento con la prueba que pude hacer, nadando más de tres horas solo. Estoy muy feliz con el resultado, habiendo podido concretar mi quinta Capri-Nápoli. Estoy muy agradecido con todos los que me apoyaron y con Umberto Casillo que fue mi guía".

El nadador santafesino de 29 años agregó que "gracias a los sponsors que hicieron posible este gran viaje, me vuelvo muy conforme con mi participación. No me quiero olvidar de Bounous Hermanos, Zoggs International, Head Swimming Argentina, Tot sportwear, a la Municipalidad de Gálvez, al senador Leo Diana, al ministro Danilo Capitani, al quiropráctico Santiago Huber y a Laureano Zapata".

En mujeres, la ganadora fue Mayte Puca, una nadadora de nuestro país, de 25 años, y oriunda de Bariloche. La chilena Mahina Valdivia de 27 años fue segunda con un tiempo de 8hs 29m 11seg. Es importante destacar que hubo otras nadadoras argentinas y santafesinas que no lograron completar los 36 kilómetros.

Concretamente, se trató de Erika Yenssen de Libertad de San Jerónimo Norte, que venía de quedar cuarta en Macedonia, mientras que Vanesa García, que entrena en Ateneo Inmaculada, compitió parcialmente su edición número 12, por lo que más allá de no haber completado el recorrido, igualó el récord en participaciones de la Pilar Geijo. "Es una gran satisfacción a nivel personal llegar a nadar tantas veces esta mística competencia".