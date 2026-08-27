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Pullaro se reúne con Santilli: Zona Fría, rutas nacionales y tarifas, en la agenda

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será recibido este jueves por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos. Los reclamos por el gas, las rutas y el costo de la energía serán los principales temas del encuentro.

27 de agosto 2026 · 09:45hs
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Pullaro se reúne con Santilli: Zona Fría

Pullaro se reúne con Santilli: Zona Fría, rutas nacionales y tarifas, en la agenda

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será recibido este jueves al mediodía en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en una reunión que compartirá con los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El encuentro tendrá como eje una serie de reclamos que las tres provincias de la Región Centro vienen planteando al Gobierno nacional. Entre los principales temas estarán la incorporación de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos a la Zona Fría, el mantenimiento de las rutas nacionales y el impacto de las tarifas energéticas sobre las industrias y los grandes consumidores.

Pullaro y los gobernadores de la Región Centro, con una agenda común

Uno de los principales reclamos será la incorporación de las tres provincias a la Zona Fría, un régimen que contempla descuentos subsidiados en las facturas de gas natural para determinados usuarios y regiones.

Los gobernadores también buscarán plantear ante Nación la necesidad de garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales, una cuestión que genera preocupación en las provincias por el deterioro de distintas trazas y su impacto sobre la producción, el transporte y la conectividad.

Otro de los puntos centrales será el costo de las tarifas de energía eléctrica y gas para el sector productivo. Las provincias advierten sobre el impacto que tienen los costos energéticos en las industrias y en los grandes consumidores.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la reunión tendrá un carácter “estrictamente institucional”, aunque el encuentro se produce en un contexto político en el que la administración de Javier Milei busca avanzar con distintas iniciativas en el Congreso.

El Gobierno nacional busca respaldo en el Congreso

La reunión entre Santilli y los gobernadores se produce mientras el oficialismo intenta reunir apoyos legislativos para avanzar con una agenda que incluye las PASO, la reforma del Banco Central y el Presupuesto 2027.

En ese escenario, el diálogo con los mandatarios provinciales adquiere también una dimensión política. Mientras la Nación necesita respaldo para sus proyectos, los gobernadores llegan con reclamos vinculados a políticas nacionales que tienen impacto directo en sus territorios.

La agenda de la Región Centro

Pullaro, Llaryora y Frigerio ya habían compartido una actividad institucional como representantes de la Región Centro, durante la inauguración de la sede de la organización en San Francisco y el traspaso de la Presidencia Pro Tempore a Entre Ríos.

En aquella oportunidad, los tres gobernadores ratificaron una agenda de perfil productivo y reclamaron, entre otros puntos, una reducción progresiva de las retenciones al campo.

La agenda común también incluye una nueva ley de biocombustibles, políticas contra el narcotráfico, mejoras en la educación, el desarrollo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Con estos antecedentes, los mandatarios de la Región Centro volverán este jueves a la Casa Rosada para plantear sus demandas ante el Gobierno nacional, en una reunión que combinará reclamos provinciales, producción y negociación política.

• LEER MÁS: Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

Pullaro Diego Santilli zona fría
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