Mario Sciacqua: "Me jugó en contra que no haya descensos"

Mario Sciacqua se sumó a una fea estadística: la de las personas que se quedaron sin trabajo en plena cuarentena. El ahora ex DT de Godoy Cruz fue despedido del Tomba durante el parate por un "cambio de proyecto" (está por firmar el joven y ofensivo Diego Martínez) y su salida sorprendió a todos.

En cuanto a la situación que le tocó vivir precisó: "Fue una situación confusa. La salida se dio por una cuestión futbolística, nada que ver con algo salarial. Nunca me negué a ajustar mi sueldo. Nosotros desde el primer momento nos solidarizamos con la situación del club durante la pandemia. Lo que pasó fue que el presidente (José Mansur) quería darle un cambio de rumbo al proyecto. Lo acepté, se lo comuniqué a mis compañeros de trabajo y nos fuimos del club".-

Y agregó: "A nosotros nos contratan fundamentalmente para sumar puntos, tuvimos un arranque lento pero íbamos mejorando. Yo pensaba que estábamos encontrando cosas positivas y por contar con una buena delantera entre Brunetta, Ayoví y el Morro (García)... pero bueno, nos fuimos. Me parece que también resultó determinante que no hubiera descensos. Porque a nosotros nos llevaron por eso, para engrosar el promedio".

Y en relación a la quita de los descensos opinó: "Soy de los que piensan que cuando se toman decisiones que se analizan tanto en una crisis, nosotros debemos aceptarlas. Yo acompaño. A mí me jugó en contra, fui el primer perjudicado. Pero no sé qué pasará en el futuro. Estamos todos muy sensibles y hay que tratar de colaborar. Miro para adelante, soy optimista".

Por último consultado por su relación con la dirigencia de Godoy Cruz " Es buena y me fui bien, como me voy de todos los clubes. Obviamente no coincido con la decisión que tomaron. Di argumentos válidos para que lo repensara, pero su postura fue inamovible".

Fuente: Olé