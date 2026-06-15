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Aprehendieron a un menor por el ataque a balazos en Alto Verde: en su casa secuestraron marihuana

La víctima, de 18 años, fue baleada el 12 de junio en calle Padre Butting mientras andaba en moto. La fiscalía de la Minoridad le formó causa por tentativa de homicidio y microtráfico.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de junio 2026 · 14:52hs
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Aprehendieron a un menor por el ataque a balazos en Alto Verde: en su casa secuestraron marihuana

Oficiales de la 6° Inspectoría Zonal aprehendieron en las últimas horas a un menor de edad señalado como presunto autor con responsabilidad criminal en el delito de tentativa de homicidio ocurrida en el distrito costero de Alto Verde. Durante el allanamiento a su vivienda familiar, se secuestraron estupefacientes. La fiscalía de la Minoridad ordenó formarle causa por ambos delitos: tentativa de homicidio e infracción a la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.

El ataque

El hecho criminal tuvo lugar el 12 de junio en la manzana 4 de calle Padre Butting, en el barrio Alto Verde. La víctima, identificada como G. O. G., de 18 años, fue atacada a balazos mientras circulaba en su motocicleta. El ataque desencadenó una investigación policial que, en las últimas horas, derivó en la aprehensión del principal sospechoso.

La pesquisa estuvo a cargo de oficiales de Orden Público y culminó con un allanamiento en el domicilio familiar del menor aprehendido. Durante la requisa al inmueble, se hallaron vegetales compatibles con marihuana. Los técnicos Antinarcóticos de la PDI fueron convocados al lugar y confirmaron que la sustancia se trataba efectivamente de cannabis sativa.

Los delitos imputados

El resultado del procedimiento fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó a la fiscalía de la Minoridad. La dependencia judicial ordenó formarle causa al menor como presunto autor de tentativa de homicidio y por la presunta infracción a la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.

Alto Verde menor
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