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Desde el 1° de julio, la ID Ciudadana será obligatoria para realizar trámites digitales en Santa Fe

La Provincia unificará sus gestiones en el sistema de Gobierno Digital y la ID Ciudadana será obligatoria para realizar trámites a partir del mes de julio.

15 de junio 2026 · 14:37hs
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Desde el 1 de julio

Desde el 1 de julio, la ID Ciudadana será el requisito indispensable para acceder a todos los trámites digitales en Santa Fe, como parte del programa Territorio 5.0.

La provincia de Santa Fe avanzará desde el próximo 1° de julio en una nueva etapa de modernización administrativa: todas las actuaciones del Estado provincial comenzarán a gestionarse mediante herramientas digitales y la ID Ciudadana se convertirá en el requisito indispensable para acceder a los trámites oficiales.

La medida forma parte de la implementación del programa Territorio 5.0, impulsado por el Gobierno provincial para transformar el vínculo entre los ciudadanos y la administración pública a través de procesos más ágiles, transparentes y con menor carga burocrática.

Actualmente, la ID Ciudadana ya permite realizar gestiones como la solicitud de partidas, consultas de infracciones de tránsito, trámites vinculados a Patente e Impuesto Inmobiliario, licencia de conducir y obtención de nuevos ejemplares del DNI. Desde julio, además, será la llave de ingreso al nuevo ecosistema digital del Estado santafesino.

El nuevo esquema funcionará mediante la Plataforma de Gestión Digital (PDG) Timbó, que reemplazará progresivamente los circuitos basados en documentación en papel y centralizará la realización de trámites provinciales.

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, señaló que la provincia viene cumpliendo los objetivos previstos en el plan de transformación digital impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Según explicó, el objetivo es mejorar los tiempos de respuesta, optimizar la calidad de los servicios y eliminar procedimientos burocráticos que históricamente demoraban la resolución de trámites.

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Una nueva forma de relacionarse con el Estado

Desde el Gobierno provincial sostienen que el proceso representa un cambio estructural en la forma de gestionar la administración pública.

La secretaria Legal y Técnica de Santa Fe, Julia Tonero, afirmó que la transformación digital tiene capacidad para modificar el funcionamiento tradicional del Estado y avanzar hacia una administración más eficiente y cercana.

En ese sentido, remarcó que la digitalización busca simplificar trámites para los ciudadanos y optimizar el trabajo interno de las distintas áreas gubernamentales.

Cómo crear la ID Ciudadana

Para operar dentro del nuevo sistema será necesario generar una cuenta de ID Ciudadana. El registro puede realizarse desde la página oficial de identificación digital de la Provincia: www.santafe.gob.ar/portalciudadano.

Una vez iniciado el trámite, el usuario deberá validar un correo electrónico, crear una contraseña y aceptar la adhesión al Domicilio Digital, que funcionará como la bandeja electrónica para recibir notificaciones, comunicaciones y novedades vinculadas a cada gestión.

Además, la Provincia dispone de un instructivo oficial paso a paso para completar el registro:

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Con esta implementación, desde julio toda gestión digital provincial comenzará a concentrarse bajo un único perfil de acceso y seguimiento.

julio Santa Fe trámites Estado
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