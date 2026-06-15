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Murió el hombre baleado en la cabeza en el sur de Santa Fe: estuvo dos semanas en terapia intensiva

Federico Acosta tenía 46 años y fue atacado el 31 de mayo en Juan Díaz de Solís y Uruguay. No hay aprehendidos.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de junio 2026 · 14:47hs
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Murió el hombre baleado en la cabeza en el sur de Santa Fe: estuvo dos semanas en terapia intensiva

Federico Acosta, de 46 años, falleció este domingo como consecuencia de las graves heridas que sufrió durante un ataque armado ocurrido el domingo 31 de mayo en inmediaciones de la esquina de las calles Juan Díaz de Solís y Uruguay, en el límite entre los barrios San Lorenzo y Chalet, en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe.

La víctima había permanecido internada durante más de dos semanas en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del hospital José María Cullen. La herida de bala en la cabeza resultó determinante en el desenlace fatal. Hasta el momento, no hay aprehendidos vinculados con el hecho, que hasta ayer era investigado como una tentativa de homicidio.

El ataque

Tal como había anticipado UNO Santa Fe, Acosta fue emboscado y baleado en ese sector de la capital santafesina el domingo 31 de mayo, pasadas las 13.30. Las detonaciones pusieron en alerta al vecindario durante el mediodía dominguero: varios vecinos salieron a la calle y encontraron a un hombre tirado, inmóvil y con la cabeza ensangrentada. Fueron ellos quienes alertaron a los operadores de la central de emergencias 911.

Minutos después llegaron al lugar oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe (PSF), junto con un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quien asistió a la víctima en la escena.

Herido de gravedad

Al arribar los equipos de emergencia, el médico que revisó a Acosta constató una herida de arma de fuego en la cabeza con abundante pérdida de sangre. Dada la extrema gravedad del cuadro, fue trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde quedó internado en terapia intensiva bajo estricto seguimiento médico.

Durante más de dos semanas, los profesionales del principal efector de salud de la región trabajaron para revertir las consecuencias de la lesión craneal, pero el estado del paciente permaneció extremadamente delicado. Finalmente, este domingo se confirmó su fallecimiento.

La investigación

El deceso fue informado a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que a su vez dio aviso a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza. Los pesquisas de la PDI continúan trabajando para reconstruir la mecánica del ataque, identificar a los responsables y reunir nuevas evidencias que permitan esclarecer el crimen. Tanto las circunstancias del hecho como la identidad de los autores permanecen bajo investigación policial y judicial.

Santa Fe
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