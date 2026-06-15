Facundo Garcés habló sobre su salida de Colón y le apuntó a la anterior dirigencia

El defensor Facundo Garcés volvió a pisar el Brigadier López en el partido despedida del Pulga y se refirió a su ida conflictiva de Colón

Luego de finalizado el partido despedida al Pulga Rodríguez, uno de los protagonistas que habló fue Facundo Garcés, quien se fue de Colón a fines del 2024 en conflicto con la dirigencia que en ese entonces encabezaba Víctor Godano.

De hecho, el último partido que jugó Garcés con la camiseta rojinegra, fue la derrota del Sabalero ante Gimnasia de La Plata que terminó con el descenso de Colón.

Y si bien su pase pertenecía al Rojinegro y tenía un año más de contrato, Garcés desistió de jugar en la Primera Nacional y entrenó apartado del plantel durante el 2024.

El descargo de Facundo Garcés

"Yo nunca rompí nada, la realidad es que yo no entiendo a esa gente como otros pueden decir. Yo nunca hice nada para dañar al club, elegí el silencio y no me metí en polémicas con gente que mirá lo que pasó. El tiempo me dio la razón, fijate en las dos temporadas pasadas como terminó Colón", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Yo elegí el silencio por respeto, sabiendo que había dado todo acá, ellos tenían una postura y no quise tirar leña al fuego. No quise peleas y busqué un poco de paz, estoy muy agradecido con la gente tanto dentro como fuera. Yo siempre me voy a brindar tal cual soy".

"No entiendo a la gente que se enojó conmigo, pero a la vez puedo llegar a entenderla por todo lo que salieron a decir en su momento. La dirigencia de turno decidió operar en contra mío y usarme, pero ya está es algo de lo que no quiero volver a hablar y que sucedió hace mucho tiempo", tiró Garcés.

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Respecto al recuerdo que tiene de Colón dijo: "Ahora estoy enfocado en mi futuro, pero siempre agradecido a Colón, y hay algo que nunca se va a borrar que es una estrella amarilla que vamos a tener para toda la vida. La realidad es que no se borra con el codo lo que se escribió con la mano".

En el final, Garcés expresó: "Fue algo muy lindo reencontrarme con mis compañeros y amigos, no solo con los que fuimos campeones, sino con todos los que estuvieron, dado que yo estaba en el plantel desde el 2018. Por eso fue muy lindo volver a encontrarme con mis compañeros y recordar el título tan soñado. Va a ser una relacion para toda la vida, somos 23 o 24 jugadores que vamos a estar en las páginas doradas del club por el resto de la vida".