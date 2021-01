Martín Celeri apuesta a conseguir el ascenso con Nobleza

"A Nobleza llego con muchas expectativas, pensando que en primer lugar hacía mucho tiempo que no iba a ese club, y cuando llegué estaba muy cambiado y con mucho trabajo encima. Se nota apenas llegas que está bajo gente que labura mucho y bien, y eso es muy positivo desde todo punto de vista. Me plantearon que hace 13 años que están en la B, y que querían ascender, es un club grande, y vamos a tratar de dar una mano con eso. Con lo cual, el objetivo es tratar de conseguir el ascenso" comenzó expresando Martín Celeri a UNO Santa Fe.

El flamante entrenador de Nobleza de Recreo contó que "tras hablar con la persona que estaba como responsable de la reserva, y que va a acompañarme en el cuerpo técnico me puso al tanto de qué tipo de grupo contamos. Hay un total de casi 45 jugadores, el cual vamos a intentar achicar un poco, y ver si hace falta algún refuerzo. Igualmente apostaremos a trabajar con los chicos de inferiores, tanto en primera como en la reserva".

Celeri2.jpg Celeri le dijo a UNO Santa Fe que el objetivo es ascender a Nobleza a la Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol. UNO Santa Fe

A cerca de cómo surgió la posibilidad de ser el entrenador del conjunto recreíno explicó que "conmigo se comunicó el coordinador del fútbol que creo que es Marcelo Rossi, me dijo que el Pato Escher (NdR: director técnico de Sportivo Guadalupe) le había mencionado datos míos, y así fue que me llamaron. Tuvimos una charla, me pareció buena la propuesta, lo consulté con mi cuerpo técnico, aunque ninguno de los dos podía, así que tomé la iniciativa y nos hicimos cargo. Me van acompañar Fernando Gerosa en la reserva, y Diego Venturini como preparador físico".

"La pretemporada tenemos prevista iniciarla el lunes 25, y la idea es durante un mes hacerlo cinco días a la semana, y luego a mediados del mes que viene sumar algún tipo de amistoso, y a lo largo del año serán cuatro jornadas de entrenamientos. Estamos esperando saber que tipo de competencia podemos jugar, no está definido si se podrá hacer la copa Ciudad de Recreo, creería que no, y si hay algún torneo de verano que organice la Liga seguramente buscaremos estar presentes" destacó el ex entrenador de La Salle Jobson y Náutico El Quillá.

Celeri3.jpg El flamante entrenador de la Vizcachera viene de dirigir a La Salle Jobson, Náutico El Quillá y San Martín de Progreso. UNO Santa Fe

Más consideraciones de Celeri

Ante la consulta de cómo cree que puede afectar en el jugador el parate del año pasado, Celeri remarcó que "creo que lo va afectar desde el punto de vista mental, por eso nosotros que en un principio teníamos previsto arrancar algunas semanas atrás, tomamos la decisión de demorar el comienzo de la pretemporada. Al no saber si vamos a tener alguna competencia o no, le aumentamos la incertidumbre, ya que al estar tantos meses encerrados no es algo positivo. Han tenido competencia entre amigos, han jugado de modo más informal y eso esperemos que sea positivo para entrenar con todo y poder jugar alguna competencia oficial".

"Hacía dos años que no estaba al frente de un equipo, el último fue San Martín de Progreso en la Liga Esperancina, luego de casi siete temporadas estuve en La Salle Jobson, y en el Quillá del 2004 al 2016. En los planteles que hemos formado con nuestro cuerpo técnico han logrado varios títulos, no con nosotros, pero si con los grupos que formamos. Con El Quillá logramos el ascenso en 2009, y luego logramos mantenernos en primera, lo dejamos en los principales puestos, hasta que al año siguiente salieron campeones los chicos" recordó sus últimos desempeños como director técnico en la zona.

"El torneo de ascenso es muy complicado y muy duro, necesitas en el plantel chicos con experiencia en esta divisional para que apuntalen a los más chicos, ya nos tocó cuando dirigí El Quillá y es claramente difícil. La primera semana vamos a hacer fútbol, dos o tres días para ver el plantel con el que contamos, y a partir de allí analizar si requerimos sumar algún refuerzo".

En cada entrenamiento se debe cumplir con los protocolos los cuales básicamente consisten en "tenemos que llegar con el barbijo y nos toman la temperatura. Igualmente, llegamos, entrenamos y nos vamos. No se pueden utilizar los vestuarios, los baños por si alguien lo necesita, pero el jugador llega cambiado, entrena y se va. Me recibieron muy bien, gente emprendedora, la cancha principal está muy bien, con luces led nuevas, y la auxiliar la han dejado en impecables condiciones. Hay un playón nuevo que tiene en el ingreso, el cual quedó muy bueno, elementos no faltan, y hay un gimnasio nuevo, con lo cual en materia de infraestructura no falta nada, tenemos todo lo que un plantel puede necesitar".