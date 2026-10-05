Mastantuono y Prestianni fueron nominados al Golden Boy

Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni fueron nominados entre 25 candidatos a ganar el premio Golden Boy, que elige al mejor jugador joven del fútbol europeo

Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni fueron seleccionados entre los 25 candidatos a ganar el premio Golden Boy , que elige al mejor jugador joven del fútbol europeo

El galardón es exclusivo para futbolistas menores de 21 años que militen en el fútbol de Europa, además de que no puede ser ganado en dos ocasiones por el mismo futbolista. El período de votación para 30 periodistas deportivos selectos del continente europeo comenzará en noviembre y el premio será entregado en diciembre, con fecha a confirmar.

Dos argentinos, nominados al premio Golden Boy

Argentina vuelve a estar representada en la premiación del Golden Boy, premio que alguna vez ganaron Lionel Messi y Sergio Agüero, en 2005 y 2007 respectivamente, con la nominación de los mediocampistas Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni.

En un premio que destaca lo conseguido en el año calendario en el que se otorga, Mastantuono fue elegido entre los 25 a pesar de no haber tenido una gran temporada en sus primeros meses con el Real Madrid.

El jugador de 19 años fue utilizado principalmente como extremo por derecha y, aunque tuvo oportunidades para asentarse en el primer equipo, le costó la adaptación a LaLiga española: solo convirtió dos goles en 2026 para el Merengue y fue prestado a la Fiorentina de Italia para comenzar la temporada actual.

Desde su llegada al conjunto de camiseta violeta, aunque el comienzo del equipo fue calamitoso, Mastantuono fue titular en seis de los siete partidos que disputó y ya convirtió tres goles, todos ellos ante el Venezia.

Por su lado, Prestianni juega en el Benfica de Portugal desde inicios de 2024 y, aunque solo hizo dos tantos durante la primera mitad del año, tuvo un gran inicio en la temporada 2026/27, con ocho goles y tres asistencias en los 12 partidos que disputó, además de haber vuelto a la convocatoria de la Selección argentina.

Entre el resto de los nominados de un premio que tiene al francés Désiré Doué como su último ganador, también se destacan los brasileños Endrick y Estevão, el español Pau Cubarsí, ganador del premio al mejor jugador joven del último Mundial, y el marfileño Yan Diomandé, adquirido por el Real Madrid en el último mercado de pases.