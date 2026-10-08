Masters de Shanghái: Cerúndolo, Báez, Tirante y Ugo Carabelli avanzaron a la 2ª ronda

Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Agustín Tirante y Camilo Ugo Carabelli pasaron a la 2ª ronda en el Masters de Shanghái

Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Agustín Tirante y Camilo Ugo Carabelli ganaron sus respectivos partidos y consiguieron la clasificación a la segunda ronda en el Masters de Shanghái .

El menor de los hermanos Cerúndolo, que venía de caer en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y que ocupa el puesto número 55 del ranking ATP, consiguió un sólido triunfo sobre el colombiano Nicolás Mejía, a quien derrotó por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 22 minutos de juego.

El otro argentino que ganó en sets corridos fue Tirante, quien se convirtió en un jugador muy sólido en ese tipo de torneos, alcanzando incluso los cuartos de final en Cincinnati. En esta ocasión, se impuso por 6-4 y 6-2 sobre el serbio Hamad Medjedovic.

El rival tanto de Cerúndolo como de Tirante en la segunda ronda será español, ya que el primero de ellos se medirá con Carlos Alcaraz (2°) y el segundo con Rafael Jódar (12°).

Siguen adelante en Masters de Shanghái

Por otra parte, también consiguieron la clasificación a la próxima instancia Báez y Ugo Carabelli, quienes ganaron sus partidos en tres sets. Báez dio vuelta la historia ante el estadounidense Marcos Giron para ganarle 1-6, 6-3 y 6-4, mientras que Ugo Carabelli hizo lo propio ante el ruso Ilia Simakin por 2-6, 6-2 y 7-5.

Sus próximos oponentes serán el monegasco Valentin Vacherot (17°) y el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) respectivamente. Los únicos representantes nacionales que no consiguieron la clasificación fueron Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta, ya que perdieron contra el español Pablo Carreño Busta y el portugués Nuno Borges.

La actividad para los argentinos en el Masters de Shanghái continuará este viernes con el partido entre Francisco Cerúndolo (21°) y el ruso Roman Safiullin, que está programado para no antes de las 4:30 de la madrugada.