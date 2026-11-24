El entrenador de Morón, Walter Otta, habló en la previa del choque del viernes, a las 21, ante Colón, sabiendo que les alcanzará con solo empatar para avanzar

Morón se ilusiona y su conductor, Walter Otta , la enfatiza. En la previa de la revancha ante Colón de este viernes, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, el técnico le puso calor sabiendo que con empatar alcanza para meterse en las semifinales del Reducido.

En diálogo con La 94 Sports, Otta dejó en claro que la confianza es uno de los motores de este Morón que sueña con dar el salto hacia la máxima categoría. No se trata solamente de superar una serie complicada, sino de aprovechar una oportunidad que el entrenador considera especial por el vínculo que tiene con la institución.

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"Tenemos la fe de que en algún momento se va a dar. Ojalá que sea este, porque es con Morón, al que queremos tanto y con el que tenemos la historia que tenemos. Estamos convencidos de que este va a ser el año. Necesitamos que nos acompañe un poquito la suerte, cosa que en el año no ha pasado: no hemos ganado un solo partido sin merecerlo", manifestó.

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Toda la fe del DT de Morón para el cruce contra Colón

El técnico también puso el foco en un aspecto que considera determinante para afrontar una definición de semejante magnitud: el respaldo de la gente. Otta pretende un estadio colmado y una hinchada que acompañe al equipo desde el comienzo, convencido de que el empuje de las tribunas puede marcar diferencias en un encuentro donde cada detalle tendrá su peso. "Necesitamos el acompañamiento de la gente, explotar el estadio, porque eso ayuda mucho. Es increíble cómo cambia todo cuando la gente empuja", remarcó. En ese sentido, recordó lo sucedido frente a Colegiales, cuando el equipo atravesaba un momento complicado y encontró en sus hinchas el respaldo necesario para revertir la situación.

"En un momento muy difícil, en vez de presionar en contra tiró al equipo para adelante, nos sacó de ese bache que teníamos y terminamos pasando. Ojalá que explote de nuevo el estadio", agregó.

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Sin embargo, Otta no pierde de vista la dimensión del rival. Colón llega con la obligación de ganar, pero también con futbolistas de experiencia y jerarquía que pueden resolver un partido en cualquier momento. El entrenador sabe que su equipo no tendrá margen para equivocaciones y que deberá ofrecer una actuación de alto nivel para conseguir el objetivo. "Colón tiene mucha jerarquía, tenés que tener una noche perfecta para poder pasar. Tengo mucho respeto por Delfino, es uno de los entrenadores que admiro de la categoría", reconoció, en referencia al conductor sabalero.

Otta palpitó el desquite ante Colón