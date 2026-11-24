El EMAE del INDEC registró un crecimiento mensual del 1,1%, pero no alcanzó para revertir los retrocesos anteriores. Pesca, intermediación financiera e industria manufacturera encabezaron las caídas sectoriales.

La actividad económica argentina registró una caída interanual del 1,2% en septiembre, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Si bien el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una recuperación del 1,1% respecto de agosto, el resultado no fue suficiente para compensar las bajas previas y la economía acumuló su segunda contracción trimestral consecutiva, un escenario que confirma su ingreso en recesión técnica.

De acuerdo con el informe oficial, la medición desestacionalizada mostró una mejora mensual del 1,1%, mientras que la tendencia-ciclo no registró variaciones respecto del mes anterior. En tanto, el crecimiento acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 se ubicó en el 1% interanual.

El comportamiento de los distintos sectores mostró fuertes diferencias. En la comparación con septiembre de 2025, cinco de las actividades que integran el EMAE registraron incrementos, mientras que otras diez presentaron resultados negativos.

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Los sectores que impulsaron la actividad económica

Entre las actividades que mostraron una evolución positiva se destacó la explotación de minas y canteras, con un crecimiento interanual del 11,1%. Le siguieron electricidad, gas y agua, con una suba del 4%, y construcción, que avanzó un 3,5%.

Estos tres sectores fueron también los que tuvieron mayor incidencia positiva en el resultado general del indicador. En conjunto, aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Pesca, finanzas e industria, entre los sectores más afectados

En el otro extremo, diez sectores registraron retrocesos frente a septiembre del año pasado. Las mayores caídas correspondieron a pesca, con un desplome del 48,6%; intermediación financiera, que retrocedió un 11,5%, e industria manufacturera, con una contracción del 1,8%.

Además de registrar las bajas más pronunciadas, estas tres actividades tuvieron las mayores incidencias negativas sobre el indicador y, en conjunto, restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual.

El resultado de septiembre refleja un escenario de comportamiento dispar entre las distintas ramas de la economía. Aunque la mejora mensual del EMAE representa una señal de recuperación respecto de agosto, la caída interanual y las dos contracciones trimestrales consecutivas mantienen la atención sobre la evolución de la actividad.

Los próximos registros del INDEC serán clave para determinar si el repunte mensual logra consolidarse en los últimos meses de 2026 o si las dificultades de la economía argentina continúan.