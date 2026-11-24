La Mesa Política de La Libertad Avanza se reunió este martes en Casa Rosada y repasó la agenda legislativa de la semana. El decreto de convocatoria se dará a conocer hacia fines de esta semana y la iniciativa central será la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Gobierno nacional anunciará hacia fines de esta semana la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre . La primera iniciativa que buscará tratar será el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , según informó la Mesa Política tras una reunión realizada este martes en la Casa Rosada.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tuvo entre sus principales temas la agenda legislativa de los próximos días , la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado y la convocatoria a extraordinarias.

En relación con la actividad parlamentaria de esta semana, se repasaron los proyectos que se tratarán el jueves 26 de noviembre en ambas cámaras. En el Senado, el eje será la Reforma Electoral, que obtuvo dictamen la semana pasada. En Diputados, en tanto, se debatirá el proyecto de Presupuesto 2027 junto con otras iniciativas.

La reunión también abordó la exposición que Santilli realizará ante la Cámara alta, donde responderá más de 1.200 preguntas. Según el comunicado oficial, su presentación estará centrada en el ordenamiento del Estado, la baja de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre otros temas. Se estima que la sesión durará al menos tres horas.

Quiénes participaron de la reunión

Además de Karina Milei y Diego Santilli, participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.