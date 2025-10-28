Uno Santa Fe | Ovación | Maxi Rodríguez

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Uno de los máximas ídolos de la historia Leprosa, que se alejó del fútbol hace algunos años, habló en la previa al Segundo Congreso de Santa Fe en Movimiento

Este martes se desarrollaron en el salón Metropolitano las actividades previstas para el Segundo Congreso de Santa Fe en Movimiento. De la actividad participarán el periodista Gonzalo Bonadeo, el exfutbolista de Newell's Maximiliano Rodríguez, el técnico Gerardo “Tata” Martino, el voleibolista Facundo Conte; el basquetbolista Carlos Delfino, y el exentrenador del mismo deporte, Julio Lamas, entre otros.

Justamente, en la previa a disertar, uno de los ídolos máximos en la historia de Newell’s habló con LT8 sobre el presente futbolístico de su amado Newell’s: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición. Antes que jugador soy hincha y hay que estar todos juntos desde el lugar que nos toque hay que estar unidos. No me gusta la parte política, sólo me interesa que Newell's gane".

Maxi Rodríguez, presente en varias prácticas de Newell's

A Maxi se lo pudo observar en las últimas prácticas acompañando el proceso de Lucas Bernardi de manera presencial junto a su amigo Mauro Formica. "Es un momento delicado del club", afirmó la Fiera. Y agregó: "Los resultados futbolísticos son los más importantes, los que mandan".

Ante la chance de poder acompañar fuera de lo político, en otra área que tenga que ver con el armado del plantel y en lo organizativo, aseveró: "Como lo dije siempre, la parte política no me interesa para nada, lo más importante es que el equipo gane, que es lo fundamental. Estoy muy tranquilo, uno se tiene que ir preparando y capacitando en todo lo que vaya haciendo".

Rodríguez remarcó que por el hecho de haber jugado al fútbol no es que se "sabe de entrenador o de mánager" y resaltó que "la preparación es la base, ya que son roles diferentes. Si uno es mánager también hay que conocer de marketing y saber de todo un poco. El mundo del fútbol y la vida en general es muy amplia y es clave el conocimiento".

