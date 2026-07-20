¿Scaloni se va de la Selección Argentina? Las otras veces donde amagó con dejar el cargo

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, deslizó tras perder la final del Mundial ante España, que podría alejarse, aunque no es la primera vez que pasa

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , deslizó, luego de perder la final del Mundial 2026 ante España, que podría dejar el cargo, aunque no es la primera vez que amenaza con esta posibilidad.

Pese a llevar ocho años en el cargo, Scaloni analizó en varias ocasiones que podría finalizar su ciclo. La primera advertencia llegó a finales de 2021, solo unos meses después de haberse ganado el corazón de todos los argentinos al guiar a la Selección hacia el título en la Copa América, para así cortar con una sequía de 28 años.

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Según explicó su biógrafo Diego Borinsky durante una entrevista hace semanas para Splendid 990, "post Copa América 2021, los padres habían tenido un ACV los dos. La madre 10 días antes de empezar la competencia y el padre un mes después. Eso fue una locura para él". Incluso anunció en una conferencia de prensa que no sabía si continuaría en el cargo.

¿Scaloni tiene un ciclo cumplido en la Selección Argentina?

Y continuó: "Él cuenta que cuando Argentina clasifica al Mundial de Qatar, después de eso tuvo una charla con Messi que lo dejó tranquilo. Me contó que ese día estaba para dejar la Selección por la salud de los padres".

En ese momento, Messi tuvo un rol fundamental para su continuidad, ya que "lo agarró cuando estaban saliendo del estadio y lo tranquilizó".

Pero aquella no fue la única vez que Scaloni quiso dejar el cargo. También sembró dudas sobre su continuidad a finales del 2023. Sobre aquella situación, Borinsky detalló: "La segunda fue en el Maracaná. Le preguntaron al pasar y ahí se larga con que iba a pensar. Después me dijo que no sabía que iba a generar tanta repercusión, pero la verdad que tenía la cabeza hecha una coctelera".

Por último contó que "ahí empezó a ir al psicólogo por el miedo a no seguir ganando y que todo se haya dado tan pronto. Después se descubre que tenía culebrilla y le cayó la ficha de todo lo que había pasado".