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Unión apunta a tener las habilitaciones de los refuerzos una vez resueltas las inhibiciones

En Unión buscan resolver la última inhibición y contar con las habilitaciones para las incorporaciones estén disponibles en el debut ante Platense

Ovación

Por Ovación

20 de julio 2026 · 14:33hs
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Unión apunta a tener las habilitaciones de los refuerzos una vez resueltas las inhibiciones

Prensa Unión

Con el debut en el Torneo Clausura cada vez más cerca, la dirigencia de Unión trabaja a contrarreloj en varios frentes. No solo apunta a terminar de levantar la última inhibición, sino también a conseguir las habilitaciones para que Leonardo Madelón pueda contar con todos los refuerzos.

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Hasta el momento, el entrenador sumó cuatro caras nuevas al plantel: Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Eric Ramírez. Además, Juan de Dios Pintado está muy cerca también, por lo que el DT comienza a tener una base importante para afrontar la segunda parte de la temporada.

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En materia administrativa, Unión ya resolvió el reclamo de José Angulo y todo indica que en las próximas horas también quedará saldada la deuda por Maizon Rodríguez a Juventud de las Piedras, la última inhibición. Para lograrlo, era fundamental el ingreso del dinero correspondiente a las transferencias de Rafael Profini y Mateo Del Blanco, operaciones que le permitieron al club obtener el oxígeno financiero necesario para regularizar su situación ante FIFA.

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Sin embargo, el trabajo de la dirigencia no termina con el levantamiento de la inhibición. Una vez solucionado ese aspecto, también resulta indispensable que los nuevos futbolistas sean habilitados para poder ser incluidos por Madelón en la lista de convocados.

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Unión espera también por las habilitaciones

El caso que presenta una mayor complejidad es el de Mauro Luna Diale. Si bien el volante llega de Platense, el dueño de su ficha es Akhmat Grozny de Rusia, por lo que su habilitación podría demandar un tiempo más respecto del resto de las incorporaciones.

Luna Diale tiene chances de ser titular y Unión espera que llegue la habilitación.

Luna Diale tiene chances de ser titular y Unión espera que llegue la habilitación.

Más allá de ese detalle, en Unión reina el optimismo. Incluso, Luna Diale aparece como una de las alternativas con chances concretas de ser titular en el debut, motivo por el cual las gestiones se intensificaron para que no haya contratiempos administrativos.

Unión habilitaciones Mauro Luna Diale
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