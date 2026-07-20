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¿Qué otros partidos le quedan a la Selección Argentina en este 2026?

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni sembró incertidumbre de cara a su futuro, ya que deslizó la chance de dejar el cargo cuando finalice el 2026

20 de julio 2026 · 15:01hs
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¿Qué otros partidos le quedan a la Selección Argentina en este 2026?

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni sembró incertidumbre de cara a su futuro, ya que deslizó la posibilidad de dejar el cargo una vez que finalice el 2026.

Luego de la derrota ante España en la gran final del Mundial 2026, Scaloni se mostró extremadamente emocionado en la conferencia de prensa, donde dijo: “Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”.

• LEER MÁS: Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Además, en zona mixta aseguró que "seguramente corte" una vez que termine el año, lo que generó un gran dolor entre los argentinos.

De esta manera, Scaloni podría estar ante sus últimos cuatro partido como técnico de la Selección Argentina, a la que guio hacia su ciclo más gloriosa gracias a los títulos en las Copas América de 2021 y 2024, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

¿Los partidos que tiene la Selección Argentina en lo que resta de 2026?

La primera ventana internacional que se vendrá post Mundial se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La misma servirá para despejar varias incógnitas sobre la continuidad de muchos jugadores de la Selección, como Messi, quien ya tiene 39 años y no se sabe si continuará, y Rodrigo de Paul, de desastroso nivel a un año de haber llegado a la MLS de Estados Unidos, entre otros.

La última fecha FIFA del año será más corta, ya que será solo entre el 9 y el 17 de noviembre. Aquí podrían darse los últimos partidos de Scaloni en el banco de suplentes de la Selección en caso de que decida finalmente dejar el cargo.

Aún no se conocen los rivales de la Selección argentina para estos amistosos. Hay que ver si el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia sigue con la línea de jugar contra rivales varios escalones por debajo del nivel de la "Albiceleste" o si finalmente decide organizar amistosos serios ante oponentes de primera línea.

Selección Argentina Lionel Scaloni Mundial
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