Según datos del Observatorio Turístico Provincial, durante las dos semanas del receso escolar se registró la llegada de más de 151.000 visitantes y un gasto promedio diario de $148.600 por turista. La agenda oficial incluyó más de 150 actividades culturales en 30 localidades.

Vacaciones de invierno: la Provincia estimó un movimiento de 430.000 personas y un impacto económico de $25.700 millones

El Gobierno de Santa Fe informó que las actividades organizadas durante las vacaciones de invierno movilizaron a más de 430.000 personas y generaron un impacto económico estimado en $25.700 millones en toda la provincia.

Los datos fueron difundidos por el Observatorio Turístico Provincial , que calculó que durante las dos semanas del receso escolar se registró un gasto promedio diario de $148.600 por turista y la llegada de 151.200 visitantes , entre turistas y excursionistas.

Vacaciones de invierno: la Provincia estimó un movimiento de 430.000 personas y un impacto económico de $25.700 millones

De ese total, 48.900 fueron turistas, con una estadía promedio de 2,7 noches durante el fin de semana largo y de 1,6 noches en la semana siguiente, mientras que 102.300 fueron excursionistas, es decir, personas que realizaron visitas de un solo día desde distintos puntos de Santa Fe y provincias vecinas.

En paralelo, la administración provincial llevó adelante más de 150 propuestas culturales y recreativas distribuidas en 30 localidades de 15 departamentos, con actividades gratuitas en plazas, parques, museos, centros culturales y espacios públicos. La programación incluyó conciertos, obras de teatro, talleres, muestras, proyecciones de cine y espectáculos para toda la familia.

Vacaciones de invierno: la Provincia estimó un movimiento de 430.000 personas y un impacto económico de $25.700 millones

La ministra de Cultura, Susana Rueda, sostuvo que la propuesta buscó ampliar el acceso a las actividades culturales en todo el territorio provincial y destacó la participación de familias durante el receso escolar.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que el movimiento turístico tuvo un efecto sobre sectores vinculados al alojamiento, la gastronomía, el transporte y otros servicios, y consideró que la agenda cultural contribuyó a dinamizar la economía provincial.

Actividades en Santa Fe y Rosario

En Rosario, la programación incluyó propuestas en Casa Arijón, El Cairo Cine Público, el Museo del Deporte Santafesino y Plataforma Lavardén, donde se desarrollaron actividades vinculadas al cine, el arte, la fotografía, la música y el teatro.

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En la ciudad de Santa Fe, las actividades se concentraron en espacios como El Molino Fábrica Cultural, La Redonda, La Esquina Encendida, los Aleros Coronel Dorrego y Las Flores, la Casa de la Cultura y el Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, con propuestas recreativas, talleres y recorridos para niños y familias.

Agenda en el resto de la provincia

La programación también llegó a distintas localidades del interior. Hubo obras de teatro en ciudades como Reconquista, Avellaneda, San Justo, Tostado, Vera, Villa Ocampo y Venado Tuerto, además de funciones del Cinemóvil en pequeñas localidades de diferentes departamentos.

Asimismo, se realizaron espectáculos de circo itinerante, presentaciones teatrales inspiradas en la obra de Antonio Berni y una visita nocturna al Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá, como parte de la agenda cultural organizada durante el receso escolar.