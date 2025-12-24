Uno Santa Fe | Ovación | mercado de pases

Mercado de pases abierto rumbo a 2026: los futbolistas que quedarán libres y definen su futuro

El cierre de contratos a fin de año activa un escenario clave en el mercado de pases: referentes, ídolos y jugadores con recorrido quedan libres en 2026.

Ovación

Por Ovación

24 de diciembre 2025 · 11:20hs
Mercado de pases abierto rumbo a 2026: los futbolistas que quedarán libres y definen su futuro

El mercado de pases 2026 comienza a tomar forma con un dato central: decenas de jugadores libres finalizarán sus contratos el 31 de diciembre y quedarán en condiciones de negociar su futuro. Entre ellos aparecen nombres pesados del fútbol argentino, referentes de vestuario y futbolistas con pasado reciente en equipos protagonistas.

Un mercado con nombres propios

El final del año expone una lista extensa de futbolistas que quedan libres, una situación que siempre sacude el tablero del fútbol local. En ese grupo aparecen referentes históricos, jugadores con ciclos cumplidos y otros que todavía evalúan si continuar en actividad o dar un paso al costado.

Entre los casos más resonantes se encuentran Enzo Pérez, Gonzalo “Pity” Martínez, Milton Casco, Ignacio Malcorra, Luciano Vietto, Frank Fabra y Gabriel Arias, apellidos que no necesitan presentación y que inevitablemente despiertan interés en varios clubes.

Experiencia, liderazgo y decisiones personales

Muchos de estos futbolistas llegan a este punto con trayectorias extensas, títulos en el lomo y una fuerte identificación con sus clubes. En varios casos, el futuro no depende solo de una oferta económica, sino también de decisiones personales, proyectos deportivos y hasta la posibilidad del retiro.

Algunos analizan seguir compitiendo en el país, otros evalúan opciones en el exterior y no faltan quienes priorizan cerrar su carrera en un entorno más familiar o con menor exigencia.

Clubes atentos y oportunidades estratégicas

Para las dirigencias, este escenario representa una ventana estratégica: incorporar jugadores sin costo de transferencia, con experiencia comprobada y capacidad de liderazgo. Claro que también implica riesgos, especialmente en futbolistas con historial de lesiones o menor continuidad reciente.

En paralelo, hay clubes que afrontarán una renovación profunda de plantel, con varias bajas confirmadas y la necesidad de rearmar su estructura deportiva casi desde cero.

El mapa de los jugadores libres

La nómina incluye futbolistas de River, Boca, Racing, Newell’s, Rosario Central, San Lorenzo, Talleres, Unión, Huracán y otros equipos del país, lo que confirma que el fenómeno atraviesa a todo el fútbol argentino, sin distinción de jerarquías ni presupuestos.

Laterales, volantes centrales, arqueros experimentados y delanteros con gol integran una lista diversa, que promete negociaciones intensas en las próximas semanas.

mercado de pases 2026 futbolistas
Noticias relacionadas
lucas blondel rompio el silencio ante los rumores que lo senalan como soplon en boca

Lucas Blondel rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como "soplón" en Boca

formula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de franco colapinto

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

la afa dio por cumplida la sancion a andres fassi y talleres recupera a su presidente

La AFA dio por cumplida la sanción a Andrés Fassi y Talleres recupera a su presidente

maravilla martinez y un retrato eterno de diego maradona: se nace, no se hace

Maravilla Martínez y un retrato eterno de Diego Maradona: "Se nace, no se hace"

Lo último

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia invencible de Santa Fe se convierta en la imparable

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia "invencible" de Santa Fe se convierta en "la imparable"

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: Abróchense los cinturones

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

Último Momento
El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia invencible de Santa Fe se convierta en la imparable

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia "invencible" de Santa Fe se convierta en "la imparable"

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: Abróchense los cinturones

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

Lucas Blondel rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como soplón en Boca

Lucas Blondel rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como "soplón" en Boca

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Ovación
El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

La trama secreta de por qué se cayó la llegada de Martín Pino a Colón

La trama secreta de por qué se cayó la llegada de Martín Pino a Colón

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"