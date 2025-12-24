Mercado de pases abierto rumbo a 2026: los futbolistas que quedarán libres y definen su futuro

El cierre de contratos a fin de año activa un escenario clave en el mercado de pases: referentes, ídolos y jugadores con recorrido quedan libres en 2026.

El mercado de pases 2026 comienza a tomar forma con un dato central: decenas de jugadores libres finalizarán sus contratos el 31 de diciembre y quedarán en condiciones de negociar su futuro. Entre ellos aparecen nombres pesados del fútbol argentino, referentes de vestuario y futbolistas con pasado reciente en equipos protagonistas.

El final del año expone una lista extensa de futbolistas que quedan libres , una situación que siempre sacude el tablero del fútbol local. En ese grupo aparecen referentes históricos , jugadores con ciclos cumplidos y otros que todavía evalúan si continuar en actividad o dar un paso al costado.

Entre los casos más resonantes se encuentran Enzo Pérez, Gonzalo “Pity” Martínez, Milton Casco, Ignacio Malcorra, Luciano Vietto, Frank Fabra y Gabriel Arias, apellidos que no necesitan presentación y que inevitablemente despiertan interés en varios clubes.

Experiencia, liderazgo y decisiones personales

Muchos de estos futbolistas llegan a este punto con trayectorias extensas, títulos en el lomo y una fuerte identificación con sus clubes. En varios casos, el futuro no depende solo de una oferta económica, sino también de decisiones personales, proyectos deportivos y hasta la posibilidad del retiro.

Algunos analizan seguir compitiendo en el país, otros evalúan opciones en el exterior y no faltan quienes priorizan cerrar su carrera en un entorno más familiar o con menor exigencia.

Clubes atentos y oportunidades estratégicas

Para las dirigencias, este escenario representa una ventana estratégica: incorporar jugadores sin costo de transferencia, con experiencia comprobada y capacidad de liderazgo. Claro que también implica riesgos, especialmente en futbolistas con historial de lesiones o menor continuidad reciente.

En paralelo, hay clubes que afrontarán una renovación profunda de plantel, con varias bajas confirmadas y la necesidad de rearmar su estructura deportiva casi desde cero.

El mapa de los jugadores libres

La nómina incluye futbolistas de River, Boca, Racing, Newell’s, Rosario Central, San Lorenzo, Talleres, Unión, Huracán y otros equipos del país, lo que confirma que el fenómeno atraviesa a todo el fútbol argentino, sin distinción de jerarquías ni presupuestos.

Laterales, volantes centrales, arqueros experimentados y delanteros con gol integran una lista diversa, que promete negociaciones intensas en las próximas semanas.