Messi brilló y guió al Inter Miami a la goleada ante el New England Revolution

El Inter Miami volvió a mostrar su mejor versión de la mano de Lionel Messi, quien lideró una contundente victoria por 4-1 ante New England Revolution en una nueva jornada de la MLS.

Luego del tropiezo ante Chicago Fire, el conjunto dirigido por Javier Mascherano se reencontró con su juego y con la efectividad, en un partido donde el capitán argentino volvió a ser decisivo al repartir tres asistencias bajo una intensa lluvia que acompañó gran parte del encuentro.

El inicio del duelo fue equilibrado, con un Inter Miami que recién logró asentarse tras los primeros quince minutos. A partir de allí, el equipo local se adueñó de la pelota y comenzó a generar peligro bajo la conducción de Messi.

Al minuto 32, el rosarino filtró un pase perfecto para Tadeo Allende, quien definió con calidad para abrir el marcador. Antes del descanso, el ’10’ volvió a brillar con otra acción magistral: recuperó un balón en la salida rival, desbordó por la izquierda y asistió a Jordi Alba, que empujó la pelota al gol para el 2-0 parcial.

En el complemento, el visitante intentó reaccionar y consiguió descontar gracias a un potente remate desde media distancia de David Turgeman a los 14 minutos. Sin embargo, la ilusión del empate duró apenas segundos, porque en la jugada siguiente Messi volvió a aparecer para servir otra asistencia quirúrgica a Allende, que marcó el 3-1. Golpeado, New England no logró reponerse, y tres minutos más tarde, Jordi Alba completó su doblete para sellar el 4-1 definitivo.

Un nuevo capítulo para los registros de Leo Messi

Más allá del resultado, el partido dejó un nuevo capítulo en la interminable carrera de Lionel Messi, quien alcanzó las 395 asistencias oficiales y quedó a solo cinco de llegar a las 400, una cifra nunca antes conseguida por un futbolista profesional. Además, el capitán del Inter Miami acumula 884 goles en su carrera y continúa acercándose a la barrera de los mil.

Con esta actuación, Messi también amplió su liderazgo en la MLS: suma 14 asistencias en la temporada y, pese a no marcar, se mantiene como máximo goleador con 24 tantos.

El Inter Miami alcanzó los 59 puntos y se posicionó tercero en la Conferencia Este, a solo tres unidades de Cincinnati. Con su capitán en modo conductor total, el conjunto rosa recupera la confianza y apunta con fuerza a los Playoffs.