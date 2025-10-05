Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

En Mar del Plata, el equipo de la provincia de Santa Fe se coronó campeón obteniendo 99 medallas. La delegación santafesina estuvo integrada por 378 deportistas

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2025 · 11:16hs
Santa Fe se coronó bicampeón de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaron en Mar del Plata.

Santa Fe se coronó bicampeón de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaron en Mar del Plata.

El equipo de Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales Evita disputados esta semana en Mar del Plata. Los atletas obtuvieron 99 medallas: 46 doradas, 32 de plata y 21 de bronce, tanto en competencias individuales como grupales de deportes convencionales y adaptados.

El podio se completó con la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 42 medallas de oro, 26 de plata y 16 de bronce; mientras que el tercer lugar fue para Córdoba a partir de la obtención de 41 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce.

Cabe señalar que el certamen nacional comenzó el pasado lunes 29 y finalizó este sábado 4. Santa Fe compitió en todo el programa deportivo que incluyó 36 disciplinas -29 convencionales y 7 adaptadas-.

“Es una gran semana para el deporte santafesino: el viernes hicimos el lanzamiento de la cuenta regresiva a un año de los Juegos Suramericanos y este sábado culminamos los Juegos Nacionales obteniendo el primer lugar al igual que en 2024”, remarcó la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, para luego enfatizar que “a partir del empuje del gobernador Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora Gisela Scaglia, el deporte es una política de estado para nuestra Provincia. Este nuevo logro es un enorme orgullo para los santafesinos”.

image

Finalmente, Tejeda subrayó que “desde el Gobierno provincial trabajamos para que el deporte promueva la convivencia, inculque valores, iguale oportunidades y promueva el desarrollo integral de niños y jóvenes en cada rincón de Santa Fe. Apostar por el deporte es invertir en un futuro sano, solidario y comprometido. Nos llena de orgullo que el deporte santafesino siga creciendo y dejando su huella en todo el país”.

Consolidando logros

A partir del impulso del Gobierno de la Provincia, delegación santafesina se ubicó en lo más alto del podio por segundo año consecutivo. La comitiva estuvo integrada por 378 personas de las cuales 327 fueron deportistas, 3 médicos, 3 kinesiólogos, equipo técnico integrado por 24 personas y 21 del staff.

Los deportistas santafesinos compitieron en Atletismo, Atletismo adaptado, Boccia, Badminton, Básquet 3x3, Básquet en silla de ruedas, Bmx Freestyle, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Esgrima, Freestyle, Futsal, Gimnasia artística, Gimnasia Rítmica, Goalball, Handball de Playa, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Olímpica, Natación, Natación adaptada, Rugby, Skate, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tenis, Tenis de mesa adaptado, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Triatlón, Voleibol, Voleibol Playa y Voleibol sentado .

image

Cabe recordar que, así como en esta edición se obtuvieron 99 medallas en total, el pasado año se alcanzaron 96 preseas -38 doradas, 31 plateadas y 27 de bronce- también a partir de disciplinas individuales y colectivas.

El deporte como motor transformador

Los jóvenes que representaron a “La Invencible” en los Juegos Nacionales llegaron a esta instancia de participaron a partir de los encuentros deportivos realizado por el Programa Santa Fe en Movimiento.

La iniciativa del Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y Educación, permitió concretar competencias a través de distintas disciplinas en localidades de los 19 departamentos de la provincia.

Dichos atletas superaron eventos clasificatorios en instancias locales, departamentales y provinciales para acceder a la competencia nacional. Tanto el programa como los resultados obtenidos en el certamen disputado en Mar del Plata dan cuenta del desarrollo deportivo con el que cuenta la provincia de Santa Fe, a partir de políticas públicas destinadas a fomentar la participación en la actividad física, la promoción de valores a través del juego y la creación de espacios recreativos para la convivencia.

Santa Fe nacionales bicampeón
Noticias relacionadas
Santafesinos recortan salidas ante los aumentos incesantes.

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

agustin pellegrini, candidato de la libertad avanza en santa fe: estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el pais

Agustín Pellegrini, candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe: "Estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el país"

poletti recibe a mas de 50 vecinales de santa fe en el museo de la constitucion: las claves del encuentro

Poletti recibe a más de 50 vecinales de Santa Fe en el Museo de la Constitución: las claves del encuentro

en la ciudad de santa fe hay 730 personas en situacion de calle: no se trata solo de abrir refugios o repartir comida

En la ciudad de Santa Fe hay 730 personas en situación de calle: "No se trata solo de abrir refugios o repartir comida"

Lo último

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Último Momento
Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Ovación
Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario