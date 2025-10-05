Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Franco Colapinto se mostró desencantado luego de finalizar 16° en el Gran Premio de Singapur. "Hice lo mejor que pude, pero no sale nada", aseguró

5 de octubre 2025 · 11:55hs
Colapinto se mostró decepcionado por el 16° puesto en el Gran Premio de Singapur.

Colapinto se mostró decepcionado por el 16° puesto en el Gran Premio de Singapur.

Franco Colapinto protagonizó una gran largada ganando tres posiciones y demostrando muy buen ritmo de carrera en esas primeras vueltas, pero en las últimas vueltas fue decayendo y finalizó 16°.

Una vez concluido del Gran Premio de Singapur, el piloto argentino hizo un análisis de la carrera y una vez más se sintió muy frustrado por el andar del Alpine.

La frustración de Franco Colapinto

“Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada. Muy muy despacio, haciendo lo mejor que podía, pero no sale nada. “Por momentos es inmanejable el auto, y no entiendo bien por qué vamos tan lento", fueron sus primeras palabras.

Y agregó: "El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy, pero después podia mantenerme. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podes hacer nada".

Franco Colapinto Singapur carrera
